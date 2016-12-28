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GOM Audio v2.2.5.0 介面簡潔、可聽廣播的 MP3 音樂播放器

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2016/12/28 更新：GOM Audio 軟體本更新至 v2.2.5.0 最新版，此版本雖然有繁體中文介面的選項，不過切換過去之後還是沒法正常顯示繁體，只有簡體，可能是什麼地方沒弄對。

自從「千千靜聽」變得越來越複雜、越來越不那麼好用之後，很多人可能一下子找不到該用什麼軟體替代。如果你不是那麼依賴那些線上播放的歌曲，而是比較常聽一些網路廣播、電台節目，或者比較需要能快速便利地播放電腦中 MP3 歌曲的播放器，可以試試看這個 GOM Audio 音樂播放器。

GOM Audio 跟 GOM Player 是同一家公司出的軟體，繼承了簡潔的播放介面與豐富多元的檔案格式支援，讓我們可以直接在電腦中播放各式各樣的音樂檔。而 GOM Audio 除了支援繁體中文介面之外，在網路廣播的清單中也很貼心的把二十多個台灣常見的網路廣播、電台清單都放進去了。我們只要按「F9」就可以快速收聽廣播，不用再到處找網頁、從亂七八糟的頁面中找播放按鈕。

跟其他肥大的軟體比起來，GOM Audio 相對比較不佔資源，可在硬體等級很一般的電腦中順利播放各式音樂檔。比起一些僅能支援部分格式的播放器，GOM Audio 直接內建了多種音樂解碼器，可支援 MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS…等各種常見的音樂檔格式直接播放，也內建了許多立體聲混音、3D環繞、等化器等音響效果，並可安裝、支援多種輸出外掛程式，讓播放器更聰明、更實用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GOM Audio
  • 軟體版本：2.2.5.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（安裝時會額外安裝贊助商軟體）
  • 檔案大小：8.95 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://audio.gomlab.com/tw/
  • 軟體下載：按這裡

注意！安裝軟體時如出現以下畫面，請按「Decline」可拒絕安裝贊助商的軟體，避免被掛了瀏覽器工具列、修改首頁與搜尋引擎。

GOM-Audio-decline

 

GOM Audio v2.0.7.1108 更新細節：

  • 1.安全功能的強化：GOM Audio安裝程式（GOMPLAYERGLOBALSETUP.EXE）新增安裝運行認證功能（只有在正式程式的情況下才能夠運行的功能）。
  • 2.MP3播放功能的改善：改善了不滿1秒的檔案的播放、修正了播放時間較長的MP3檔案無法順利播放的問題。
  • 3.不支援播放檔案格式處理方式的更改：GOM Audio無法打開MP4等視訊檔案。
  • 4.其他問題的修正：其他文字等問題的修正。

 

使用方法：

第1步  安裝好 GOM Audio 軟體、開啟後，會先出現如下圖的設定視窗，提醒我們先設定一下檔案關聯，讓電腦預設使用 GOM Audio 播放器來開啟、播放指定格式的音樂檔。

GOM-Audio-001

 

第2步  這是 GOM Audio 播放器的操作介面，整個很簡潔。在播放面板上按右鍵即可顯示更多選單與設定。

GOM-Audio-002

 

第3步  點一下「i」按鈕再按「網路電台」或直接按鍵盤上的「F9」按鍵即可開啟網路電台清單，讓我們點選、播放想要聽的網路廣播。

GOM-Audio-003

 

第4步  GOM Audio 已內建多個台灣本地的網路電台，直接點一下「播放」按鈕即可馬上收聽。

GOM-Audio-004

 

第5步  GOM Audio 可支援更換皮膚（佈景主題）功能，這是另外一個皮膚樣式。

GOM-Audio-005

 

第6步  其他佈景主題。很可惜目前只有三種皮膚可以選，暫時也還沒得下載。

GOM-Audio-006

 

第7步  任何時候在 GOM Audio 播放面板上按一下滑鼠右鍵再點「參數選項」即可開啟設定視窗，可在此設定播放器外觀、DSP、外掛程式或「熱鍵」功能，讓我們在任何時候透過鍵盤快速鍵來操作 GOM Audio，譬如說播放上一首歌曲、下一首歌曲、暫停、大小聲…等等。

GOM-Audio-007

 

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  1. Lily 說道：
    02-15, 2015 at 下午 5:17.06

    為什麼不能聽電台? 一直聽那首Welcome to Gom Audio…

    回覆
  2. 訪客 說道：
    08-21, 2014 at 下午 6:55.07

    你好，請問有時候程式無法執行是因為什麼原因呢?

    回覆
  3. 訪客 說道：
    08-13, 2014 at 下午 5:33.51

    軟體可以開，可惜播放列表上是顯示串流網址，不是顯示電台名稱。
    介面比另一款Radio Box好看多了，但Radio Box可以錄廣播，
    可安排時程開啓或結束，但就只能收聽廣播使用，不能播放其他音檔。

    回覆
  4. 說道：
    06-17, 2014 at 上午 11:54.22

    打不開 出現以下

    nsis error

    installer integrity check has failed. common causes include
    incomplete download and damaged media. contact the
    installer’s author to obtain a new copy.

    回覆

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