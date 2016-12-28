2016/12/28 更新：GOM Audio 軟體本更新至 v2.2.5.0 最新版，此版本雖然有繁體中文介面的選項，不過切換過去之後還是沒法正常顯示繁體，只有簡體，可能是什麼地方沒弄對。
自從「千千靜聽」變得越來越複雜、越來越不那麼好用之後，很多人可能一下子找不到該用什麼軟體替代。如果你不是那麼依賴那些線上播放的歌曲，而是比較常聽一些網路廣播、電台節目，或者比較需要能快速便利地播放電腦中 MP3 歌曲的播放器，可以試試看這個 GOM Audio 音樂播放器。
GOM Audio 跟 GOM Player 是同一家公司出的軟體，繼承了簡潔的播放介面與豐富多元的檔案格式支援，讓我們可以直接在電腦中播放各式各樣的音樂檔。而 GOM Audio 除了支援繁體中文介面之外，在網路廣播的清單中也很貼心的把二十多個台灣常見的網路廣播、電台清單都放進去了。我們只要按「F9」就可以快速收聽廣播，不用再到處找網頁、從亂七八糟的頁面中找播放按鈕。
跟其他肥大的軟體比起來，GOM Audio 相對比較不佔資源，可在硬體等級很一般的電腦中順利播放各式音樂檔。比起一些僅能支援部分格式的播放器，GOM Audio 直接內建了多種音樂解碼器，可支援 MP3, M4A, OGG, WMA, WAV, MID, FLAC, APE, PLS…等各種常見的音樂檔格式直接播放，也內建了許多立體聲混音、3D環繞、等化器等音響效果，並可安裝、支援多種輸出外掛程式，讓播放器更聰明、更實用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GOM Audio
- 軟體版本：2.2.5.0
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（安裝時會額外安裝贊助商軟體）
- 檔案大小：8.95 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
- 官方網站：http://audio.gomlab.com/tw/
- 軟體下載：按這裡
注意！安裝軟體時如出現以下畫面，請按「Decline」可拒絕安裝贊助商的軟體，避免被掛了瀏覽器工具列、修改首頁與搜尋引擎。
GOM Audio v2.0.7.1108 更新細節：
- 1.安全功能的強化：GOM Audio安裝程式（GOMPLAYERGLOBALSETUP.EXE）新增安裝運行認證功能（只有在正式程式的情況下才能夠運行的功能）。
- 2.MP3播放功能的改善：改善了不滿1秒的檔案的播放、修正了播放時間較長的MP3檔案無法順利播放的問題。
- 3.不支援播放檔案格式處理方式的更改：GOM Audio無法打開MP4等視訊檔案。
- 4.其他問題的修正：其他文字等問題的修正。
使用方法：
第1步 安裝好 GOM Audio 軟體、開啟後，會先出現如下圖的設定視窗，提醒我們先設定一下檔案關聯，讓電腦預設使用 GOM Audio 播放器來開啟、播放指定格式的音樂檔。
第2步 這是 GOM Audio 播放器的操作介面，整個很簡潔。在播放面板上按右鍵即可顯示更多選單與設定。
第3步 點一下「i」按鈕再按「網路電台」或直接按鍵盤上的「F9」按鍵即可開啟網路電台清單，讓我們點選、播放想要聽的網路廣播。
第4步 GOM Audio 已內建多個台灣本地的網路電台，直接點一下「播放」按鈕即可馬上收聽。
第5步 GOM Audio 可支援更換皮膚（佈景主題）功能，這是另外一個皮膚樣式。
第6步 其他佈景主題。很可惜目前只有三種皮膚可以選，暫時也還沒得下載。
第7步 任何時候在 GOM Audio 播放面板上按一下滑鼠右鍵再點「參數選項」即可開啟設定視窗，可在此設定播放器外觀、DSP、外掛程式或「熱鍵」功能，讓我們在任何時候透過鍵盤快速鍵來操作 GOM Audio，譬如說播放上一首歌曲、下一首歌曲、暫停、大小聲…等等。
為什麼不能聽電台? 一直聽那首Welcome to Gom Audio…
你好，請問有時候程式無法執行是因為什麼原因呢?
軟體可以開，可惜播放列表上是顯示串流網址，不是顯示電台名稱。
介面比另一款Radio Box好看多了，但Radio Box可以錄廣播，
可安排時程開啓或結束，但就只能收聽廣播使用，不能播放其他音檔。
打不開 出現以下
nsis error
installer integrity check has failed. common causes include
incomplete download and damaged media. contact the
installer’s author to obtain a new copy.