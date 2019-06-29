可愛娃娃屋「Kawaii Home Design」家居改造裝飾遊戲（iPhone, Android）

如果你內心有個室內設計魂但是真實的住家又沒辦法讓你隨心所欲的改造那可以在手機遊戲中過過設計的癮，

不過之前曾介紹的佈置遊戲像是「家居設計改造王」或「置物少女」都是比較接近現實生活的設計而這次要介紹的「Kawaii Home Design」則是可愛的娃娃屋風格。

玩家在遊戲中扮演的是一名家居造型師專門解決人們對於各種場所的設計需求每天都有許多的顧客提出需求玩家可以依自己的喜好來選擇要接的案子有些是要設計房間的擺設有些則是店舖的規劃還有客廳、小花園、辦公室等等完成設計就能獲得金幣獎勵或建材。設計作品經過評分後若能取得不錯的成績就能再獲得更多的獎勵。

在設計時有許多的細節需要玩家來處理最基本的就是牆面與地板樣式其餘的就視場所性質不同而有差異每一個裝飾項目加入後都可以搭配整體的色調來選擇不同的配色。一開始也許會覺得怎麼可以選擇的項目不多但隨著玩家等級的提升將可以陸續解鎖更多美麗的裝飾。喜歡家居改造的話可以來這裡挑戰看看唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Kawaii Home Design
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Imba
  • 官方網站：http://kawaiihomedesign.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

整個遊戲的畫風超可愛的！點擊一下即可進入遊戲助理將會帶著你了解怎麼玩唷！

 

每天都可以到右下角的「設計區」裡找找自己喜歡的案子不過要注意的是每個案子都需要花費「銀幣」才能挑戰哦！

 

進入設計案後就可以點擊空間中的項目小圖去選擇各種你想要的設計不過似乎需要注意花費的成本與完成後的設計價值差異。但老實說我從來就是賠錢在設計的抓不到訣竅啊～～～

 

慢慢的將每個項目加入還可以調整角度與位置在左側則可選擇想要的顏色組合。

 

完成設計後按下「准備」計算出整個設計需花費的總成本按下「提交」後就能再計算出設計價值。

 

「銀幣」如果用完則需要前往「投票」為你覺得不錯的作品投下一票每投 5 票就能獲得「銀幣」以及一些其它的獎勵。

 

遊戲中還有更多豐富的設計像是任務挑戰、角色裝扮、好友機制……等全部都等著大家親身來體驗唷！

 

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。