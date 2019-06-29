可愛娃娃屋「Kawaii Home Design」家居改造裝飾遊戲（iPhone, Android）

如果你內心有個室內設計魂但是真實的住家又沒辦法讓你隨心所欲的改造那可以在手機遊戲中過過設計的癮，

玩家在遊戲中扮演的是一名家居造型師專門解決人們對於各種場所的設計需求每天都有許多的顧客提出需求玩家可以依自己的喜好來選擇要接的案子有些是要設計房間的擺設有些則是店舖的規劃還有客廳、小花園、辦公室等等完成設計就能獲得金幣獎勵或建材。設計作品經過評分後若能取得不錯的成績就能再獲得更多的獎勵。

在設計時有許多的細節需要玩家來處理最基本的就是牆面與地板樣式其餘的就視場所性質不同而有差異每一個裝飾項目加入後都可以搭配整體的色調來選擇不同的配色。一開始也許會覺得怎麼可以選擇的項目不多但隨著玩家等級的提升將可以陸續解鎖更多美麗的裝飾。喜歡家居改造的話可以來這裡挑戰看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kawaii Home Design

Kawaii Home Design 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Imba

Imba 官方網站： http://kawaiihomedesign.com/

http://kawaiihomedesign.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

整個遊戲的畫風超可愛的！點擊一下即可進入遊戲助理將會帶著你了解怎麼玩唷！

每天都可以到右下角的「設計區」裡找找自己喜歡的案子不過要注意的是每個案子都需要花費「銀幣」才能挑戰哦！

進入設計案後就可以點擊空間中的項目小圖去選擇各種你想要的設計不過似乎需要注意花費的成本與完成後的設計價值差異。但老實說我從來就是賠錢在設計的抓不到訣竅啊～～～

慢慢的將每個項目加入還可以調整角度與位置在左側則可選擇想要的顏色組合。

完成設計後按下「准備」計算出整個設計需花費的總成本按下「提交」後就能再計算出設計價值。

「銀幣」如果用完則需要前往「投票」為你覺得不錯的作品投下一票每投 5 票就能獲得「銀幣」以及一些其它的獎勵。

遊戲中還有更多豐富的設計像是任務挑戰、角色裝扮、好友機制……等全部都等著大家親身來體驗唷！