現在的通訊軟體貼圖多到不勝枚舉，其實用也用不完，但老實說難免都會有找不到那張最貼切可以表達當下情緒的貼圖，這時就用「Sticky AI」快速拍張照，用自己的表情加上文字直接傳送給對方，就能把想要的完全傳達啦！

「Sticky AI」可以說相當的聰明，拍照後會自動去背只留下照片的主角；但也可以說它相當的不人性化，在去背後並無法再讓使用者手動調整去背的範圍，所以建議拍照時盡量讓背景單純化一點會比較容易成功哦！

等程式去背完就可以點擊照片變換成黑白線條或是卡通風格，然後可以加上文字或是幫照片加上白邊，點擊背景空白處還可加上多種純色背景，可以呈現不同的視覺效果，完成的照片就可以運用在 iMessage、LINE、Facebook……等處，成為獨一無二的專屬貼圖囉！不過雖然儲存的照片是透明背景的 PNG 圖檔，使用某些通訊軟體傳送出去的時候還是會加上白色背景唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sticky AI

Sticky AI 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Prisma labs, inc.

Prisma labs, inc. 官方網站： https://sticky-ai.com/

https://sticky-ai.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Sticky AI」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

點擊下方的拍照鈕可立即拍照，長按拍照鈕則可拍攝動態圖，也可點擊下方展開相簿選取照片。

點擊照片就可以轉換風格。

右上角的「T」可加入文字，有七種底色可選擇。

點擊「V」即可加到照片上，可用兩指斜拉縮放、旋轉、自由擺放位置。點擊右上角的「人像」可在照片周圍加上白邊。

點擊背景空白處可切換背景色。

點擊右下角的按鈕即可選擇分享方式或儲存到相簿中。

在 iMessage 可直接加入貼圖庫，之後有新製作的貼圖就可以直接使用。參考下圖順序就可以加入貼圖囉！

自動去背的效果測試了幾張照片其實效果都算是蠻好的，只要背景夠單純跟主角的顏色差別又容易區別的話，其實都能去的還 OK，當然也是會有些 NG 的地方，像下圖左邊頭髮就與背景太相近被去掉了一些。

這張的背景雖然很花，但其實只有左邊的肩膀有點落漆，其它都去的很乾淨。

下面這兩張就去背去的蠻乾淨的哦！

實際上儲存的照片可以是透明背景，但因為某些通訊軟體並不支援，所以會自動加上白色背景哦！