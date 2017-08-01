「Domino Drop」是一款帶有俄羅斯方塊元素的骨牌消除遊戲，消除方式並非填滿一排才能消除，而是必須配對骨牌上的點數，將兩個以上相同的點數湊在一起才能消除，雖然骨牌的樣式只有直向跟橫向不會有奇怪的形狀，但遊戲區的寬度並不寬，只有四排的空間，所以只要稍微手誤，空間很容易就會向上堆疊而失敗，想要拿到高分並不簡單！

遊戲提供三種不同的遊戲模式，基本的玩法不變，在一般模式中，玩家可以看見下一個骨牌的牌面，對於骨牌的落點可以做更有效的安排；而「Tails」模式中需從 4 開始依序消除數字方塊，例如數字 4 就必須由 4 個數字 4 方塊相連才能消除，以此類推數字越大難度越高；「Pro」模式則會將下一個骨牌隱藏起來，更容易產生不當的堆疊增加消除的困難度。

而遊戲帶給玩家的介面相當的簡潔但又不失高質感，遊戲區以木箱為主要的視覺設計，向上推開木蓋才能開始遊戲，而且所有的音效聽起來都很有立體感，加上 12 首輕鬆愉快的背景配樂，讓整個遊戲玩起來既益智又有療癒的感覺哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Domino Drop

Domino Drop 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Vitalii Zlotskii

Vitalii Zlotskii 官方網站： http://dominodrop.com/

http://dominodrop.com/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Domino Drop」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入以一般模式進行玩法教學。向上推開木箱啟動遊戲，跟著上方的指示左右移動可調整骨牌位置，放開手後骨牌就會落下。

接著將相同點數的骨牌湊齊兩個以上即可消除。

在一般模式除了點數消除外，還有白色牌面的部份，需連接 4 個才能消除哦！

當骨牌堆疊到無法再放入新的骨牌時就會結束遊戲，可打上自己的名字登上排行榜。

點入右上角的「模式」可切換成另外兩種遊戲模式。

（左圖）「Tails」模式加入數字方塊的部份，從 4 開始，將 4 個數字 4 方塊相連即可消除，消除後升級成數字方塊 5，就必須將 5 個數字 5 方塊相連消除，以此類推，看最高能消除到哪個數字方塊。（右圖）「Pro」模式則是會將左側下一個方塊隱藏起來。

點入左上角的暫停按鈕可調整音樂、音效的音量大小、查看排行榜……等。