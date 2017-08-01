寫日記很好，每個人都應該有一本屬於自己的日記，如果你在學生時期曾寫過，現在再拿出來翻閱一定會覺得非常有趣。很多當初的煩惱、憤怒、悲傷，現在看來都會覺得不過只是一塊小蛋糕，笑笑當年的天真或許也能帶給現在的自己一些不同的想法。

但如果要你在空白的紙上寫下心情會有點困難不知該從何下筆的話，利用像「Question Diary」這類型的問答日記應該會蠻不錯的，它會每天問你一個問題，例如「Are you happy right now？」就可以透過這個問題來發揮，自然記錄下當天的心情。

每天會問不同的問題，然後有趣的是一年之後的同一天它還會再問你相同的問題，同時你可以查看去年的今天你的回答是什麼，看看自己有沒有一些特別的改變，重視的東西有沒有不同、一樣的開心還是仍在努力讓生活過的更幸福，透過這樣的方式能讓你與過去的自己做連結，有更多自省的空間。

不過「Question Diary」目前還沒支援中文，可選用英文、日文或是韓文……等其它語言介面，但可使用中文記錄。提供密碼保護與提醒功能，還有多種主題色系可套用，若想培養自己寫日記的習慣，就試試看吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Question Diary

Question Diary 軟體語言： 日文, 韓文, 英文……等

日文, 韓文, 英文……等 開發人員： PIONE STUDIO

PIONE STUDIO 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上 / Android 4.0.3 以上

iOS 10.3 以上 / Android 4.0.3 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

初次使用就跟著畫面上的文字逐步認識它吧！每天都會詢問你一個問題，你可以選擇回答或是不回答，也可以更換其它的題目。一年之後還會被詢問相同的問題，此時你的答案還會跟去年一樣嗎？

最後會詢問你要不要設定提醒，可設定提醒時間與天數。在這個 App 裡會被問到好幾次「Are you happy right now？」……所以你現在快樂嗎？

正式進入程式後，點擊下方的「Next Question」就會生成題目，再點入就可以寫下答案與心情。

如果不喜歡這個題目，可以點擊右側的「齒輪」選擇其它的題目或是點擊右上角自己問自己一個題目。

點擊「筆」就可以寫日記，按下「V」儲存即完成當天的日記囉！

點擊右上角的「鎖頭」圖示可設定數字密碼，保護你的個人隱私。

由左上角進入設定畫面，可調整主題色系與語言介面。