「Yomikata Z」是一款日文拼音練習程式，相當適合在課堂之外自我練習，課程內容由日文平假名、片假名、初級漢字、數字到 JLPT N1~N5 超過 7500 個單詞漢字拼音拼字練習，無論使用什麼輸入法都能透過羅馬拼音來回答問題。

想要學習的內容範圍可自由選擇，所有的單詞都會依學習的表現進行四階段的熟悉度分類，紅色區段是完全陌生的，依序會推進到橘色、黃色到最後的綠色區段代表越來越熟悉，而除了指定課程內容外，也可直接選擇要針對某個階段的內容進行練習唷！

題目都是以句子來呈現還會附加英文翻譯，在句子當中會要求使用者拼出其中的某個單詞，若題目為假名就要回答出羅馬拼音；若題目為漢字則需回答假名。如果遇到陌生的或忘了發音的單詞，還可以聽取發音順便練練聽力，真的拼不出來也沒關係，直接看答案再反覆練習就能記起來囉！

免費版本僅提供一種練習模式，如果喜歡這個程式的練習方式，就可以考慮升級解鎖更多不同的模式與功能，例如日翻英、英翻日或是聽音選字……等，享受更多元、更有趣的日語學習體驗。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Yomikata Z

Yomikata Z 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jehutyno

Jehutyno 官方網站： https://www.facebook.com/YomikataAndroid/

https://www.facebook.com/YomikataAndroid/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Yomikata Z」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式在首頁會顯示你最近練習的項目，以及今天、本週、本月的學習進度。點擊左上角可開啟選單，在下方即可選擇要學習的分類項目。

選擇分類項目後，可在上方看到此分類中包含多少單詞漢字，一開始全都會歸在紅色區段，之後就會依學習狀況逐漸向上進入橘、黃、綠色區中。勾選想要練習的內容後，點擊右下角選擇出題方式。

練習開始會以句子出題，顯示紅字的部份就是要作答的題目，在下方填入羅馬拼音再送出即可回答。可選擇關閉英譯或是聽取發音。

萬一忘了怎麼拼音答錯了，可點擊右側的「眼睛」直接看答案。

點擊右上角的圖示可查看所有已練習過的題目及答錯的答案、正確答案，加強練習。

另外可調整發音的音量大小與速度。

經過練習部份的單詞就會進入橘色區段，可點入針對該區段內容進行練習哦！

若是漢字的部份，一樣是利用羅馬拼音來回答，只是會自動轉成假名。使用任何的輸入法都可作答，若有安裝日文輸入法也可直接用假名回答。

升級成完整版就可以使用更多不同的練習模式，感覺更有趣！