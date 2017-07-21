在一些八卦週刊或報紙上，常常會用黑條來擋住照片中人的眼睛部位，讓當事人的外貌不至於完全曝光，保留一些隱私的同時卻又能讓讀者產生好奇心，如果你也想在自己拍的照片上加入這種效果，可以利用「’Obscura」這款 App 來達成。

「’Obscura」加入黑條的方式有別於其它同類型的 App，可讓使用者手動加入黑條在需要的地方，並能各別調整大小、角度與位置，用來遮擋喜歡合照但不想被上傳分享的朋友或旁邊的路人都超方便！不會像其它 App 使用人臉辨識功能可能產生不準確又無法調整的問題哦！

而除了黑條外，程式還有提供紅色星星及兩種 Size 的馬賽克，依據擺放的位置將能創造出不同的樂趣，操作簡單且可免費下載使用，常需要使用到馬賽克功能的朋友，可參考參考囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： ‘Obscura

‘Obscura 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Famous Interactive

Famous Interactive 官方網站： http://www.famous.be/

http://www.famous.be/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 3.2 以上

iOS 3.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Obscura」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 由下方選擇拍照或從相簿選取照片。接著就能依需求加入想要的遮蔽效果。

第2步 可用兩指斜拉縮放、旋轉調整角度與位置。滿意後就可以按右上角的「Next」儲存，並可進一步選擇分享方式。

第3步 星星、馬賽克效果，也可以運用在眼睛以外的部位，會更有八卦的味道哦！這部份就請自由發揮啦～