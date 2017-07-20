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[免費] Kaspersky VirusDesk 卡巴斯基線上掃毒

不想花錢另外買防毒軟體，偶爾又會覺得某個檔案好像怪怪的，希望能藉由卡巴斯基實驗室的強大技術能力來掃掃看有沒有問題的話，可以試試看下面這個 Kaspersky VirusDesk 免費線上掃毒工具。

Kaspersky VirusDesk 跟付費版卡巴斯基防毒軟體的掃毒功能一樣強大，不過他是線上版的，一次只能掃一個檔案（或把全部檔案壓縮成一個 .zip 檔再上傳也可以），而且沒有一般防毒軟體那些有的沒的防護功能，就是單純的判斷哪個檔案是安全的、哪個檔案已感染、哪個檔案疑似有問題。

Kaspersky VirusDesk 支援單檔最大 50MB，如果使用壓縮檔的話也可支援密碼保護（限定使用”infected” 與”virus”兩個密碼），避免在傳輸過程中被攔截或偷窺。除了手動上傳檔案來檢測之外，也可貼上網站網址來看看某個網站是否有問題，譬如說是釣魚網站、散佈惡意訊息…等等，當作是種參考也不錯。

 

使用方法：

第1步  先按迴紋針圖示、選取你要掃描的檔案，再按「SCAN」即可上傳、掃毒。

 

第2步  掃描完成， 網頁上會顯示不同檢測結果。

 

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