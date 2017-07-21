方塊拼圖遊戲是很常見的手機遊戲類型，不過這款「Doodle Fit」全介面以手繪塗鴉風格呈現，在視覺上為玩家帶來相當濃厚的童趣感！

玩法很簡單，只要將關卡中提供的方塊排入特定形狀的空白區塊中即可過關，還沒被排進去的方塊都是黑色的，一旦被排入就會轉變成各種不同的蠟筆顏色，而且也可以不用拖曳的方式，直接在區塊中畫出想擺放的方塊形狀，一樣也可以將方塊放在指定的位置哦！

目前一共分為六個遊戲包、近 90 個關卡可挑戰，難度都不算太高，且有提供「提示」可使用，但不會告訴你太多，只會顯示關卡中的其中幾個方塊位置，讓你保有動動腦的權利。「提示」可在過關時有機會免費取得，所以基本上可以免費闖通關唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Doodle Fit

Doodle Fit 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gamelion Studios

Gamelion Studios 官方網站： https://game-lion.com/

https://game-lion.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 4.3 以上 / Android 1.6 以上

iOS 4.3 以上 / Android 1.6 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「PLAY」即可看到六個遊戲包。

初階的關卡超級簡單，可以用來先暖暖身。將下方的黑色方塊拖曳到上方的空白區塊中，完全填滿即可過關。

個人是覺得背景音樂有點擾人，而且線條的抖動效果會讓人有點眼花，這些都可以到「OTHER STUFF」裡關閉哦！

萬一玩到卡關，可點擊「HINTS」，就能獲得一些方塊位置的提示。過關就有機會累積提示數量，但每個關卡能使用的提示有限，還是會留一些機會讓玩家自己動腦哦！

每個關卡的圖形其實都有一個主題，還蠻可愛的！如果不想用拖曳的方式，也可以試著直接在空白區塊裡用手指畫出方塊的形狀一樣可以填入方塊，就好像在真的在塗鴉一樣。