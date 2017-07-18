用數位相機、智慧型手機來拍照固然方便，但卻也失去了使用底片相機的拍照樂趣。以前用底片相機拍照時，只能透過小小的觀景窗來取景，而且每拍一張照片就得轉動一次底片才能繼續拍照，特殊的手感與轉動底片的聲音，就像在變魔術一樣，將美麗的回憶都儲藏在底片當中，只有在洗出照片的時候，才能再次回味每一個瞬間。

如果你沒有機會摸到底片相機，也許你可以透過「24snaps」來體驗一下，它是一款仿底片相機的拍照 App，每次在拍照前都必須先轉動底片才能按下快門，不像一般相機 App 可以直接看到拍攝的畫面，幾乎是在盲拍的狀況下拍照，但若你還是很想先看到大概的構圖畫面，點擊觀景窗依然可以放大鏡頭前的影像讓你參考哦！

拍照後無法直接看到結果，必須將 24 張的底片都拍完才能取出底片卷，並可以底片的狀態瀏覽照片，選擇將照片洗出存到相簿中才能看到真正的照片。這樣的拍照模式，會讓你對所拍的照片保持好奇心，因為在洗出照片之前一切都是個謎，也許拍的很完美、也許拍的很悲劇、也許你的手指擋到了鏡頭、也許影中人閉上了眼睛，但這些所有的過程都會成為生活、旅行中珍貴的回憶，有興趣的朋友可以來試看看唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 24snaps

24snaps 軟體語言： 英文

英文 開發人員： RenderApps, LLC

RenderApps, LLC 官方網站： https://bobbyrentech.wordpress.com/2015/02/05/24snaps-the-disposable-camera-for-your-iphone/

https://bobbyrentech.wordpress.com/2015/02/05/24snaps-the-disposable-camera-for-your-iphone/ 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「24snaps」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟後需先轉動右上方的轉軸，讓底片轉到正確的位置才能拍照。

點擊觀景窗可放大看到鏡頭的畫面，若不點開的話，就等於是盲拍了，完全不會知道自己到底拍到了什麼。

等到拍完 24 張在左下角就會出現「底片」圖示，點擊就可以取出底片。

可用底片的模式瀏覽照片，點擊右上角的「Camera Roll」就能把照片儲存到相簿中。

可存到新的相簿或是存到原始的相簿中。

儲存完畢就會詢問你是否要放入新的底片。

存到相簿後就可以開始瀏覽自己的拍照成果，是模糊還是清楚、取景構圖完不完美全都在最後一刻才會揭曉！