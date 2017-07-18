《俄羅斯方塊》是將各種形狀的方塊排列組合填滿一行就能消除的益智遊戲，而這款「Slidey」的玩法也與其類似，不過這裡的方塊並不是從上而下，而會由下方一層一層向上疊起，方塊的造型也只有橫條，只是有長短的差異，玩家需左右移動這些方塊，想辦法填滿一行即可消除，若無法即時消除，讓方塊疊高至頂端就會被怪獸給吃光光而結束遊戲囉！

不過「Slidey」並無時間限制，每移動一步才會向上增加一層，雖然這樣會少了刺激感，但卻給玩家更多的思考空間，可以將眼光放遠做好連消的規劃，就能瞬間增加不少分數哦！隨著遊戲的進行還會陸續解鎖三項道具，「閃電雲」會隨機選擇一塊方塊進行充電並清除與其相鄰的方塊；「收集鬼」可刪除畫面上與其相同顏色的方塊；「槌子」則能把長度較長的方塊都打碎成小方塊，這些道具在遇到瓶頸都能幫上超大的幫哦！

消除方塊的得分都能累積經驗值，當經驗值累積到一定程度就能獲得特別的獎勵，可能是獵人的新面具或是免費的道具，讓整個遊戲更有收集的樂趣。玩法很單純，但在消除方塊時仍有會出現新的驚喜，像是消除帶有電量的方塊，就能同時消除周圍相鄰的方塊，或是消除亮晶晶的方塊，就能獲得寶石……等。整體來說是一款畫風可愛且耐玩的遊戲唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Slidey: Block Puzzle

Slidey: Block Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Narcade Teknoloji

Narcade Teknoloji 官方網站： http://narcade.com/games/slidey.html

http://narcade.com/games/slidey.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Slidey」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

進入遊戲有超級簡單的兩步驟玩法教學，跟著小手移動方塊即可填滿一行消除囉！

接著開始屬於你的挑戰了！可任意移動畫面上的方塊，想辦法填滿一行，每次的移動都會在下方增加一排方塊，在下面會有提示新增的方塊位置，可幫助你安排方塊連消的位置哦！

要仔細觀察任何的消除可能，減少方塊碰到頂端的風險。左圖將綠色方塊向右移動，上方的藍色方塊就會順勢下降，剛好就能填滿一行。

紫色的方塊是帶電量的，只要消除它就能連同相鄰的方塊一起消除哦！

有些方塊則是會亮晶晶的表情還很俏皮，消除它就能獲得寶石。

當沒有方塊可消除且高度又有危機時，就可以使用右下方的道具，「閃電雲」會隨機選擇一個方塊來充電，並消除周圍相鄰的方塊。

「收集鬼」會消除與自己同色的所有方塊。「槌子」則會將長度較長的方塊都敲成小方塊。

當方塊碰到頂端時，就會被怪獸吃光光結束遊戲。此時若累積的分數達一定程度就能獲得免費的禮物。

有時是道具，有時則是面具。之後可以點擊獵人來更換不同的面具造型，也可以使用寶石來解鎖新的面具，不過個人覺得寶石還是留著買道具比較實用啊～～～