人生總不可能事事如意，有時候真的很想發洩一下，例如＂貓＂某人兩拳之類的（小朋友不要學），卻不能真的出手，憋久了可是會內傷的！
這時我們可以學學蠟筆小新中的妮妮媽媽一樣，弄隻大兔子玩偶沒事就毆它個幾拳，或是乾脆下載「Whip It」對著某人甩幾個空氣鞭吧！
「Whip It」其實用起來超有 SM 的感覺，它提供五款不同造型的鞭子，甩動手機就像甩出鞭子一樣，會發出超真實的鞭打聲，聽起來就舒爽啊！（咦？）隨時隨地都能甩它個幾下，解解你內心的不滿，又不會真的造成皮肉傷，平常也可以用來與另一半增加生活的情趣唷！（怎麼有點變態的感覺呀～～～XD）
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Whip It
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Volkan Elci
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 10.1 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Whip It」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
左右滑動可以切換不同的鞭子，甩起來聲音也都各有特色哦！點擊或是對著某人甩就會發出聲音了。