「瘋狂動物園」是一款被玩家評為「有點無聊」但還是「一直想玩」的 3D 跑酷養成遊戲，因為基本的玩法很單純，身為牛仔的玩家必須一直在動態中馴服各種奇特的動物，但一個不小心就可能會撞飛或是被動物甩飛，雖然摔在地上是很平常的事，但要是一直失敗大概就會感到無聊。不過因為遊戲中的動物都相當有特色，而且充滿各種笑果，所以又會讓人一直想玩，它就是這麼矛盾的存在。

雖然被評為有點無聊，但事實上它可是曾獲得過許多獎項及名次的優質遊戲，個人是覺得這遊戲會玩上癮停不了手啊！在遊戲時會有很多動物跟著玩家一起向前奔跑，必須在一定的距離拋出套索馴服動物們，還得一邊閃避前方的障礙物或是其他的動物，若能抓到新出場的動物還可跟牠們合影留念，有時還可免費獲得新的造型飾品哦！

所有被馴化的動物都會留在你的飛船動物園中，利用在遊戲中完成指定任務所賺取的金幣，就能幫動物們建造棲息地，有了這些特別的動物，你的動物園就可以準備開張營業啦！動物越多門票的售價就越高，而且還能指定遊戲時要騎乘的動物，透過升級牠們的棲息地，就能提升更多技能唷！

遊戲中還有許多不同場景，超過 100 種的動物等著你來收集，快來一起瘋狂吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 瘋狂動物園

瘋狂動物園 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Yodo1 Games

Yodo1 Games 官方網站： http://www.yodo1games.com/rodeo_stampede

http://www.yodo1games.com/rodeo_stampede 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

預設為簡體中文，之後可到設置中修改成其它語言。首先選個喜歡的角色造型。

一開始會先教你怎麼操作，按住螢幕不放直到前面的動物在一定距離後再放開手就能甩出套索（其實是自己連套索一起起飛）。

在接近動物時再次按住螢幕即可騎上動物。接著用一樣的方式騎到前方的野牛身上馴服牠吧！

騎著動物時可左右移動避開前方的障礙物。抓到新的動物時，必須一直控制牠直到愛心填滿後就能馴服牠了。

每次抓到新的動物時都可以拍照紀念，左右滑動找到最佳的鏡頭後，就能按下快門保存照片。

遊戲會不斷的給玩家任務，例如馴服一隻斑馬、撞飛兩隻駝鳥……等。不過每隻動物都無法被騎太久，當頭上出現「！」時，就要快點換一隻騎哦！在遊戲中盡可能的撞開禮物盒或是木箱，就有機會可以獲得禮物點數、金幣。

成功達成任務即可獲得金幣獎勵，但若不小心摔倒或撞到牆壁，就失敗啦！必須重新開始。

抓了一些動物並賺到錢後就可以到動物園，幫動物們建造棲息地。

當動物有了棲息地動物園就能開門營業囉！動物的數量、種類將會影響門票的價格。

當禮物點數累積到一定數量後，就可以到左側的「一周年慶典」中換取各種趣味的造型哦！

由左上角進入「設置->語言」就能切換不同語言。