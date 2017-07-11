大多數的鬧鐘 App 都可以支援使用自己喜歡的音樂做為鬧鈴，甚至也可以選用廣播來喚醒每一個早晨，不過在半夢半醒之間，有時只單聽音樂搞不好會還睡的更甜，但要是突然聽到家人大喊一聲：「現在都七點半了你還不起床！」，應該就會馬上彈起來了吧！可見聽人聲而且帶有時間的關鍵字，還蠻有提醒做用的。

這款「鬧鐘日曆 Plus」的鬧鈴類型除了一樣有音樂選項外，還可選擇 TTS 文字轉語音，可唸出響鈴的時間或是唸出鬧鐘的標題，並且會一直反覆唸到指定的時間長度才會進入自動貪睡或是手動停止鬧鐘為止，雖然是 Google 小姐比較死板的音調，但也別有樂趣哦！

而提供的停止鬧鈴的方式有六種可選，其中也包含回答算數問題以及晃動手機達指定條件的防止睡懶覺（咦？）模式，所以不用太擔心會按掉鬧鐘又繼續睡，真的怕那就將難度調高一些囉！

「鬧鐘日曆 Plus」也可結合 Google 日曆使用，雖然設定行事曆後也可以設定提醒，不過都只響一聲通知音就不會再叫，提醒效果非常有限，將行事曆上的活動導入此鬧鐘程式後，就一樣可以使用鬧鐘設定來提醒了。另外，此程式還提供整點報時、倒數計時以及秒錶，功能多樣化，重點是會報時又會講話超有效的啦！有起床困難的朋友不妨一試。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 鬧鐘日曆 Plus

鬧鐘日曆 Plus 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Moyou

Moyou 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鬧鐘日曆 Plus」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次使用程式時，請先閱讀一下歡迎畫面的文字，看完後按下「開始應用程序」就能進入鬧鐘，程式預設一個「平日」的鬧鐘組以及一個臨時鬧鐘。

點入預設的鬧鐘組可看到裡頭所有的定時鬧鐘，點入即可修改設定。組內的每個鬧鐘可套用同樣的設置，若想各別套用不同的設定，就取消勾選「使用組的設置」。

點入「鬧鐘鈴聲」就可以選擇要使用音樂或是 TTS（文字轉語音）了。

若是選擇 TTS，又有唸時間（TIME）及唸標題（LABEL）兩種選擇。往下還有更多細項的設置，像是振動功能、自動靜音時間、貪睡時間……等。

「停止方法」預設是滑動條，點入還有其它更多選擇。防止睡懶覺的三種方式，選擇後都需再進一步設定條件哦！設定好後記得按下「保存」。

如果想新增其它的鬧鐘組或單純的鬧鐘，亦或是連結 Google 日曆都是由右上角的「鬧鐘+」圖示做選擇。點入「添加日曆組」可選擇要連結的 Google 帳號。

連結後就會自動將行事曆中的活動都加入鬧鐘裡，在鬧鐘列表就可以做管理囉！

當鬧鐘響時就會開始響鈴或是唸出時間、標題了，依鬧鐘的設定可選擇貪睡功能，或是直接經過挑戰後關閉鬧鈴。

由下方可切換報時器、倒數計時器以及秒錶功能。

由右上角可以進入「設置」功能，可以做一些更細節或是外觀的設置。

像是在「常規設置」裡就可以改變主題色。

還可以調整語速……等。

由上方還可切換成日曆模式，可顯示一週內的所有鬧鐘提醒（顯示期間可在設置中調整為 3 天）。