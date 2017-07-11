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不能吃的「翻譯年糕」幫你即時溝通超過 40 種語言（Android）

存在於哆啦 A 夢漫畫中的「翻譯年糕」（或名翻譯蒟蒻），吃下去後可以說出並聽懂任何的語言，可說是道具中相當受歡迎的，要是現實生活中也有這樣的東西肯定會大賣，想與任何不同國家的人溝通都沒問題，也不再需要翻譯員。

在還沒有人能夠開發出這種絕世好物之前，我們可以先在 Google Play 裡找到這款同名的「翻譯年糕」App，雖然它不是用吃的，也沒辦法跟漫畫一樣讓你像直接對話一般同步翻譯，但它可快速切換翻譯多達 44 種語言，包含英、日、法、韓、德、俄、義大利、西班牙、荷蘭、希腦、芬蘭、印尼、越南、泰國……等。

對著它說話就能立即辨識並翻譯成指定的語言，自動播放真人發音，也支援手動輸入文字。所有曾經翻譯過的內容都會被無限的保留，隨時可重覆播放使用，不過缺點就是沒有歷史紀錄的管理功能，無法刪除、排序或進行分類，這點就有些可惜了！但常出國到世界各地旅遊或是生活上需要跟外國人溝通時，它會是一個不錯的好幫手哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：翻譯年糕
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Foresee Data
  • 官方網站：https://www.facebook.com/翻譯年糕-1095049720624187/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.1 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「翻譯年糕」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

點擊國旗圖示即可展開選單，可自定需要的翻譯語言。

 

點擊「麥克風」按鈕即可使用語音輸入，辨識完畢即會顯示翻譯內容並由真人唸出。

 

所有的翻譯都會被保存在上方，可重覆使用。同一句話可直接切換不同語言進行翻譯，如紅色箭頭所示。

 

 

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