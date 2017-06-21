家裡有嬰兒的朋友，不管是不是自己生的（嗯？）一定都不希望聽見他們哭，如果找的到原因的還好解決，但莫名奇妙的哭鬧就真的很令人神經衰弱啊！
在 Google Play 裡有超多號稱可以幫助停止嬰兒哭鬧的 App，說實在的，我相信不一定人人有效！但就請抱持著死馬當活馬醫的心態試試看吧！搞不好就這樣找到了可以救你一命的浮木呀～
這款「Stop cry Baby Sounds」裡提供了 15 種的環境音效，包含搓塑膠袋、吹風機、吃麵（！？）、心跳聲、流水聲、打呼聲（！）、狗叫、貓叫……等。直接點擊即可開始播放，再次點擊就能停止，沒有定時關閉功能。
雖然其中有 4 種環境音是上鎖狀態，但只要透過程式內連結回 Google Play 的程式頁面，再回到主程式即可自動解鎖囉！有需要的阿公阿嬤爸爸媽媽哥哥姐姐叔叔阿姨姑姑舅舅們，不妨一試。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Stop cry Baby Sounds
- 軟體語言：英文
- 開發人員：PeaceTechnologies
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Andorid 2.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Stop cry Baby Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟即可看到一個個按鈕，點擊會顯示（Play）即開始播放該音效。
往下拉可以看到部份音效被上鎖了，點擊再按下「Yes」就會連回 Google Play，再返回程式即可解鎖哦！