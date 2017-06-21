生活壓力越大，越無腦的東西就越受歡迎，就像這個「BB 尖叫雞」App，沒有什麼特殊的功能，也沒有花俏的設計，就是一隻尖叫雞在畫面上，點擊按壓它再放手，它就會開始亂叫，然後在背後噴出一堆又一堆的尖叫雞，還會累積計算噴出來的數量。

對！就只有這樣，光是看文字描述感覺很無趣吧！但是實際上操作時，真的會有莫名的喜感，而且依照按壓的時間長短還會發出不同的聲音哦！很無腦的 App，唯一可以想到的玩法，大概就是跟朋友來比賽在限時內誰能噴出越多雞的人就贏了吧！XD 想被尖叫雞摧殘一下的朋友可以試試哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BB 尖叫雞

BB 尖叫雞 開發人員： GDSoft

GDSoft 官方網站： http://teasony.pixnet.net/blog

http://teasony.pixnet.net/blog 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上

iOS 6.0 以上 / Android 2.3.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

一開始的尖叫雞是鼓鼓的，按壓它不放就會變得扁扁的。

放開手後尖叫雞就會開始發出叫聲，然後後方會搭配不斷噴出一堆尖叫雞。

叫的越長噴的越多，不知不覺就一直叫到破千了，而且還噴出了華麗的尖叫雞翅膀（嗯？！）XDDDDD