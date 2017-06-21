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超無腦舒壓器「BB 尖叫雞」，但會不會越玩壓力越大啊～（iPhone, Android）

生活壓力越大，越無腦的東西就越受歡迎，就像這個「BB 尖叫雞」App，沒有什麼特殊的功能，也沒有花俏的設計，就是一隻尖叫雞在畫面上，點擊按壓它再放手，它就會開始亂叫，然後在背後噴出一堆又一堆的尖叫雞，還會累積計算噴出來的數量。

對！就只有這樣，光是看文字描述感覺很無趣吧！但是實際上操作時，真的會有莫名的喜感，而且依照按壓的時間長短還會發出不同的聲音哦！很無腦的 App，唯一可以想到的玩法，大概就是跟朋友來比賽在限時內誰能噴出越多雞的人就贏了吧！XD 想被尖叫雞摧殘一下的朋友可以試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

 

操作畫面：

一開始的尖叫雞是鼓鼓的，按壓它不放就會變得扁扁的。

 

放開手後尖叫雞就會開始發出叫聲，然後後方會搭配不斷噴出一堆尖叫雞。

 

叫的越長噴的越多，不知不覺就一直叫到破千了，而且還噴出了華麗的尖叫雞翅膀（嗯？！）XDDDDD

 

 

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