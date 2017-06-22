一般單眼相機都有鏡頭蓋來保護珍貴的鏡頭，但拍照時如果忘了拿下來，那就只能得到一張又一張的黑照片，什麼也拍不到！而手機的鏡頭就沒有這種設計，所以在你想拍的時候隨時都能拍，不論是要自拍、幫人拍還是幫人偷拍（喂～），都能快速啟動相機 App 來拍照。

但也因為這樣的方便可能讓人有機可趁，相信大多數人下載 App 時都不太會仔細看其所要求的權限，又或無法正確分辦權限的必要性，不如就幫手機下載「鏡頭蓋」吧！

在平常不需要使用相機功能時，只要啟用「鏡頭蓋」就能禁用相機，前後鏡頭都會同時執行，這樣就不用擔心有程式在未經許可下開啟相機鏡頭。其還有提供桌面小工具可快速切換開關，對於偶爾才會需要用到相機功能的人來說，是蠻便利的唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 鏡頭蓋 – 禁用相機

鏡頭蓋 – 禁用相機 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Percula Creative

Percula Creative 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鏡頭蓋」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式先點擊「安裝裝置管理員」->「繼續」。

第2步 在裝置管理設定中找到「鏡頭蓋」並按下「啟用」。

第3步 之後開啟程式點擊上方的鏡頭圖案即可蓋上鏡頭蓋（翻譯文字沒有翻的很到位），再次點擊即可恢復使用。

第4步 也可在桌面新增小工具，直接點擊即可開關「鏡頭蓋」更加方便。橘色圖代表蓋上鏡頭蓋，黑色鏡頭代表可拍照。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第5步 啟用「鏡頭蓋」後，開啟相機功能就會顯示錯誤訊息，使用其它的自拍 App 前鏡頭也是一片白，全都無法拍照。