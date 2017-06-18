現在的照片編輯器都是以讓人變美為目的，美肌、美顏、彩妝…等幾乎都是基本的配備，但沒想到在這樣一個被過度美化的網路世界裡，竟然有人反其道而行，設計出能讓人打回原形的彩妝去除神器「MAKEAPP」！

它全靠神經網絡技術來運作，使用者只需挑選照片，選擇要去除彩妝，接著等待程式處理完畢，就能獲得一張全素顏的照片，不過這樣的素顏照肯定與真素顏不同，但保證絕對一樣嚇人！（嗯？）

轉換後的照片即可選擇分享或儲存，程式還提供兩種儲存模式，可單獨保留素顏照也可選擇將 Before 與 After 併在一起儲存，方便比對差異。而除了去除彩妝外，「MAKEAPP」也可以幫沒化妝的、有化妝的都再畫上大濃妝，但這就不是人人可以駕馭的效果了，一個沒搞好會變成親家母的！（無誤）

雖然去除彩妝與大濃妝都不是目前的修圖主流，不過卻是相當適合與朋友聚會時拿出來玩個兩下，應該會蠻有娛樂效果的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： MAKEAPP

MAKEAPP 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Magic Unicorn Inc.

Magic Unicorn Inc. 官方網站： https://magic-app.io/

https://magic-app.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式即可由下方選擇要使用的照片，也可透過左上角開啟相機直接拍照。選取照片後可先縮放、移動調整照片的位置，按下「NEXT」即可在下方選擇要去除彩妝或是加上彩妝。

接著必須給程式一點時間，就可以看到處理後的結果，並選擇要分享或儲存。在右上角可以切換儲存模式，看是要單張存還是將處理前後的照片合併儲存。

為了方便大家比對前後的差異，所以下面放上的示範照都是 Before 與 After 的合併照，不論是去除彩妝或加上彩妝效果都相當令人＂驚＂豔啊！