白雪公主、阿拉丁神燈與睡美人都是大家耳熟能詳的童話故事，而「夢旅人」將這些童話故事加上了路徑拼圖遊戲，要讓玩家們邊玩遊戲邊收集故事卡片，逐步幫助遊戲中的夢精靈把支離破碎的童話故事都拼湊回來。

路徑拼圖遊戲其實是很常見的遊戲類型，透過移動關卡中的路徑將夢精靈引導至終點即可過關，並需在遊戲中收集物品，基本上每三關就可獲得一張故事卡，解開故事卡的同時，玩家也能一邊回味一下故事的劇情唷！

關卡的難度不算太高，雖然會漸漸的加入步數的限制，但仍可透過「增加步數」的道具爭取更多過關的機會；不過建議別衝動，因為遊戲並沒有生命值的設計，可無限次的重新開始，真的失敗了重新挑戰就好了，畢竟道具的數量有限，不適合胡亂揮霍啊！

遊戲搭配著輕柔的背景音樂，玩起來很輕鬆自在，不過雖然是以童話為主軸，但似乎會將故事中黑暗的那一面顯現出來，如果你小時候只看過美好的版本，不妨透過這款遊戲來了解它的另外一面吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 夢旅人 Adventures in Dreamland

夢旅人 Adventures in Dreamland 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： GOMO GAMES

GOMO GAMES 官方網站： https://www.facebook.com/AD.GOMOGAMES/

https://www.facebook.com/AD.GOMOGAMES/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

目前提供白雪公主、阿拉丁神燈與睡美人三個故事，從白雪公主開始吧！關卡數很多，可以慢慢玩囉～

打開故事書，開始第一關。

故事 1 沒有步數的限制，讓玩家們可以輕鬆無壓力的熟悉遊戲的玩法。每個關卡都會留有空格，將路徑接通讓夢精靈能順利走到終點即可過關。有些路徑上會有物品，只要經過就能收集，收集一定數量後可獲得一張故事卡哦！

路徑完成後可點擊一下讓夢精靈加快移動速度。

灰色的路徑是不可移動的唷！

當物品收集完成即可拿到故事卡，並可到關卡頁下方點入故事書閱讀故事內容。

完成故事 1 後翻頁就能繼續挑戰故事 2 並了解更多的故事內容。在故事 2 裡就加入了步數的限制，如果在步數內無法完成即算失敗，但若只差個幾步又不想重來的話，可由下方的「腳印」增加步數。如果不知道路徑該怎麼走，也可以按「鑰匙」即會顯示給你看囉！

想要解開第二本童話故事得先在白雪公主拿到一定數量的星星才能解鎖。而所收集的星星還可用來解鎖新造型的夢精靈，點入下方「領帶」即可進入購買或更換。