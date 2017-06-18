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「我會看時鐘」給小朋友練習的互動式學習程式（iPhone, Android）

小朋友在成長的過程中一定會有個階段要開始學習怎麼看時鐘，除了實際拿個時鐘來教他們外，利用有趣的輔助教材或是手機互動學習程式，可以更增加他們學習的意願唷！

「我會看時鐘」是一款為 3 歲～12 歲的孩子所設計的學習程式，支援多國語言與多種難度設定，透過互動語音的引導，小朋友一個人也可以輕鬆的學習，加上多款可愛有趣的時鐘造型，可有效吸引他們的目光。

另外還有設計多種的學習模式，除了免費版本開放的「調整時間」與「停止碼表」外，還有時鐘拼圖、隨堂測驗、探索時間…等，依小朋友的程度可以調整為 12 小時制、24 小時制或是加入 AM/PM 的用法。

程式除了時間的學習外還設計了水族箱，可讓小朋友收集各式各樣的貝殼魚類，透過累積答對題數獲得星星，集滿 5 顆就能選擇解鎖一隻新的魚或貝殼…等水中生物，利用簡單的養殖遊戲來激起他們的學習慾望。家中若剛好有在學看時鐘的小朋友不妨一試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：我會看時鐘
  • 軟體語言：繁體中文,英文…
  • 開發人員：GiggleUp Kids Apps And Educational Games Pty Ltd
  • 官方網站：http://www.giggleup.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 4.3 以上 / Android 2.3 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載
    iPhone 版本：免費版付費版
    Android 版本：免費版付費版

 

操作畫面：

預設為英語介面先到「Settings」修改語系，為了預防小孩誤觸，需先依畫面上的指示滑動才能正式進入，例如用兩指向下滑或向右滑…等。

 

在「Language」即可修改為繁體中文或其它語言。

 

在右側的「更換時鐘」可選擇不同的時鐘造型。如果是小小朋友，想他們對學習更有興趣的話，就可以選用可愛的動物造型，若是需要學習更精確的時間刻度，就可以選用「初學者時鐘」。

 

選定要使用的時鐘造型後，按下「開始」就可以選擇學習模式。免費版有「調整時間」及「停止碼表」兩款可試用。

 

「調整時間」在右上側會顯示題目，也會同時播放語音，依題目的指示調整時針與分針，再按下「完成」就會知道對還是錯囉！

 

當在調整指針時，窗外的天色也會隨著時間變化。每答對 3 題就可以獲得一顆星星，累積 5 顆就可以解鎖一種水中生物。

 

每次都有三種可以選，點擊喜歡的魚就會放到你的水族箱裡了。

 

還可以將左下角的魚飼料丟到水裡餵魚唷！

 

「停止碼表」則是比較刺激一點點的，可以依小朋友的程度設定速度。

 

開始時會告訴小朋友需要停下來的時間，接著時鐘的指針就會開始走動，當指針走到指定的時間時，就按下「STOP」即可過關。

 

在設置裡可以調整時間的顯示方式與難度設置，依照小朋友的學習進度就能逐步做調整囉！

 

 

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