「FRAMED」是一款超強大的敘事式拼圖遊戲，一玩保證絕對會想玩到結局出現為止！它以警匪追逐為遊戲故事的主軸，用故事情境真真實實的串連整個遊戲，以美式漫畫風格設計一個又一個關卡，每個關卡就是劇情的一部份，而這段要怎麼演才能繼續下去，就看各位玩家如何使出乾坤大挪移的技巧了！

每個關卡會切分為數個漫畫分鏡圖，一進入關卡時會以當前的排列順序實際＂動態演出＂，通常不變的狀態下歹徒都會遇到警察然後被抓，此時玩家需考慮到各個分鏡的內容與之間的關係，巧妙的拖曳移動後讓歹徒能夠平安的通過這個關卡，這部戲才能繼續的演下去。

有趣的是分鏡圖的內容雖然不變，但劇情卻會因為順序的不同而有不一樣的發展，雖然沒搞好歹徒會一直失敗，但他們就像九命怪貓一樣會一直復活，所以不用為他們擔心。遊戲一直進行到後面，還會加入一些固定位置但可進行旋轉的分鏡，或是在劇情播放的同時，需即時移動分鏡圖才能順利過關……等，將為遊戲帶來更高難度的挑戰，過關後的成就感也相當高哦！

此款遊戲在 Android 與 iOS 雙平台皆有上架為付費遊戲，目前 iOS 限時免費中，想要嘗鮮的朋友快把握時間下載囉！



看看以下的影片應該會更了解遊戲的玩法唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： FRAMED

FRAMED 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Loveshack

Loveshack 官方網站： http://framed-game.com/

http://framed-game.com/ 軟體性質： 付費軟體（ iOS 版本限時免費中 ）

付費軟體（ ） 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

依箭頭指示將兩張分鏡圖拖曳交換位置就可以開始享受邊看戲邊玩遊戲的樂趣。

接下來每個關卡都會自動播放一次，讓你看看這樣的分鏡順序下結果會如何。當然讓歹徒與警察碰到面是絕對不行的。

不同的排列方式將會帶來不同的結果。

有時候眼花撩亂是很正常的，哪裡要接哪裡、走這裡又會跑去哪裡呢？考驗著玩家的空間感、邏輯力與耐心。

進入第二階段時，會加入可旋轉的分鏡，以圖釘表示，不可移動位置但可左右旋轉改變分鏡的方向，同樣會影響劇情發展哦！

到處都是警察，該怎麼逃才好呢？快來幫幫歹徒吧！（嗯？）