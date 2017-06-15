標題的「好女孩風」指的不是「好女孩．風」而是「好．女孩風」，這樣應該可以了解這篇不是在介紹用了就會變成好女孩的桌布了吧？（到底為什麼硬要解釋 XD）

原本其實只想介紹其中一款桌布程式，但發現 Eddy inc. 所推出的 Girly 系列桌布風格都相當獨特，大部份以手繪風格為主，呈現各種不同造型、不同類型的女孩畫像，看起來都很細緻且舒適，而且在 Google Play 裡的評分都蠻高的，所以乾脆就直接把整個系列都分享給大家囉！

Eddy inc. 在 Google Play 裡一共上架了 16 款的桌布 App，其中有 7 款屬於 Girly 系列，女孩們看了一定會愛上，其中也有不是以人像為主題的桌布，但也是超級女孩兒的圖樣設計，看到喜歡的可直接於 App 中設置為桌布使用，也可加入最愛方便日後選取使用，甚至儲存到相簿中保存也沒問題哦！

當朋友們還在瘋這款會讓密集恐懼症發作的「Patternator」桌布製造機時，就用特別的 Girly 女孩風桌布吸引眾人的目光吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Eddy inc.

Eddy inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：全系列桌布下載

操作畫面：

每款操作畫面可能有些許差異，但桌布設置方式理應不變，以下僅以其中一款做示範。開啟後預設顯示 Lastest 最近更新的桌布圖，點擊左上角可展開選單，「Categories」即可以分類搜尋桌布。

看到喜歡的圖片就可以點擊右下角的「＋」選擇分享、設為桌布、加入最愛或是儲存。

選擇設為桌布可自訂要顯示的範圍，接著按下「SET AS WALLPAPER」就完成囉！

以花朵為主題的「Grily minimal art」看起來很不錯吧！

其它的手繪女孩系列也十分獨特哦！