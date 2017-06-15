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放在 Dropbox 的音樂用「BoxStream Cloud Music」就可以在雲端收聽（Android）

雖然現在的手機儲存空間越做越大，也可以透過記憶卡來擴充，但如果想聽的音樂太多，仍然是很有可能裝不下的，也許有人會想到將音樂放在 Dropbox 之類的網路空間，可是手機內建的音樂播放器並無法支援播放，此時我們可以選擇像「BoxStream Cloud Music」這類的雲端音樂播放器。

「BoxStream Cloud Music」的操作介面十分簡單，在連接 Dropbox 帳號後，就能以資料夾的方式找到想要播放的音樂，支援單曲循環與隨機播放功能，播放時會以資料夾為單位，如果只想聽其中幾首的話，可將音樂加入最愛清單，就能只播放清單中的音樂囉！

因為是讀取雲端的音樂檔案，所以在一開始或是切換音樂時可能會有點 lag 的狀況，但數秒後就會恢復播放，大家在使用時可以再注意一下。另外程式沒有定時關閉的功能，建議若是在睡前聽音樂的話，可搭配「睡眠定時器」使用，才不會浪費電唷！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：BoxStream Cloud Music
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：BoxStream
  • 官方網站：http://www.boxstreamapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「BoxStream Cloud Music」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

第1步 點擊 Dropbox 的圖示以便連接帳號。

 

第2步 透過資料夾的方式找到需要的音樂檔案，點擊即可播放。

 

第3步 在左右下角可分別使用隨機播放與單曲循環功能。在曲名上長按可選擇加入最愛。

 

第4步 由右上角可進入「Favorites」最愛清單，即可只播放特定幾首音樂。

 

 

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