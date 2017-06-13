之前介紹過不少的 LED 跑馬燈 App，大多都是透過鍵盤來輸入內容，頂多再好玩一點的可以加入 Emoji 的小圖，讓顯示的內容可以多一些有趣的元素；而這款「LED Board」竟然可以直接將手寫的內容以 LED 的樣式呈現並加上閃爍特效，讓看板可以有更多不同的視覺效果！
手寫的筆跡、手繪的圖案絕對比死板板的電腦預設字體要來得活潑有創意吧！程式提供 8 種色筆、3 階筆粗可選用，另有橡皮擦、還原/重做以及全數清除的功能，所以一時手癢的話也可以當成繪畫板來使用。
除了手寫模式外，也提供一般的跑馬燈模式，可輸入三組文字內容，並支援使用 Emoji 圖，是以彩圖顯示不是像「Banner Free」會轉成單色的圖案；最後一個是文字閃動模式，最多可輸入三個字或 Emoji 圖，然後會不斷依序加入閃爍特效。不論是要告白、求婚、接機還是參加活動、演唱會……等，都可以派上用場哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：LED Board
- 軟體語言：繁體中文
- 開發人員：Meiyan Chen
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 8.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LED Board」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
預設為手寫模式，左邊是工具列，可選擇筆色、筆粗以及橡皮擦…等工具。
寫完畫完後，可點擊右側中間的「電燈泡」啟動螢光特效。
在右下角可切換成跑馬燈或文字閃動模式。
「跑馬燈模式」在左上角可修改顯示的內容，最多可放入三組文字，支援顯示 Emoji，並可選擇各種喜歡的顏色。
完成設定按「Ｖ」後即可看到文字在畫面上由右至左滾動，在左下角可加速或變大字體。
「文字閃動模式」則只能顯示三個字或圖，一樣點擊左上角修改內容，也可各別調整文字的顏色。
這個模式的文字不會滾動是固定顯示的，但是會輪流閃爍螢光效果。