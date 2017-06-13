之前介紹過不少的 LED 跑馬燈 App，大多都是透過鍵盤來輸入內容，頂多再好玩一點的可以加入 Emoji 的小圖，讓顯示的內容可以多一些有趣的元素；而這款「LED Board」竟然可以直接將手寫的內容以 LED 的樣式呈現並加上閃爍特效，讓看板可以有更多不同的視覺效果！

手寫的筆跡、手繪的圖案絕對比死板板的電腦預設字體要來得活潑有創意吧！程式提供 8 種色筆、3 階筆粗可選用，另有橡皮擦、還原/重做以及全數清除的功能，所以一時手癢的話也可以當成繪畫板來使用。

除了手寫模式外，也提供一般的跑馬燈模式，可輸入三組文字內容，並支援使用 Emoji 圖，是以彩圖顯示不是像「Banner Free」會轉成單色的圖案；最後一個是文字閃動模式，最多可輸入三個字或 Emoji 圖，然後會不斷依序加入閃爍特效。不論是要告白、求婚、接機還是參加活動、演唱會……等，都可以派上用場哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： LED Board

LED Board 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Meiyan Chen

Meiyan Chen 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LED Board」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

預設為手寫模式，左邊是工具列，可選擇筆色、筆粗以及橡皮擦…等工具。

寫完畫完後，可點擊右側中間的「電燈泡」啟動螢光特效。

在右下角可切換成跑馬燈或文字閃動模式。

「跑馬燈模式」在左上角可修改顯示的內容，最多可放入三組文字，支援顯示 Emoji，並可選擇各種喜歡的顏色。

完成設定按「Ｖ」後即可看到文字在畫面上由右至左滾動，在左下角可加速或變大字體。

「文字閃動模式」則只能顯示三個字或圖，一樣點擊左上角修改內容，也可各別調整文字的顏色。

這個模式的文字不會滾動是固定顯示的，但是會輪流閃爍螢光效果。