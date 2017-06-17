你永遠不會知道，明天和意外哪一個會先到來…。但很多時候意外是可以盡量避免的，譬如說不要酒駕、不要做高風險的危險活動、不要到處惹事跟人打打殺殺…，以及學習並保持正確的觀念與態度。

以火災來說，除了廚房用火的安全之外，盡量避免在電器附近堆置木頭、紙類等易燃物，平常不使用時也記得拔插頭或改用有開關的安全插座，太過老舊的電器、延長線也盡量不要再使用，別省了小錢卻賠了一輩子的積蓄甚至自己的生命。



事實上火災發生時，能逃命的時間大概就那麼短短幾秒鐘，除了「千萬不可往上跑、千萬不可躲在浴室、別以為用濕毛巾摀住口鼻可以逃生…」之外，還要牢記「小火快逃，濃煙關門」的重要原則（必看：破解火場逃生的三個迷思）。

救你一命的重要影片，一定要看！

而避免讓自己陷入險境的另一個重要工具，就是下面介紹的這個「火災警報器」。

「火災警報器」的目的是當火整個燒起來之前、產生大量有毒濃煙時，讓屋內的人可以早一步得知異狀並提早應變。火災警報器並不能預防火災發生，但能增加火場倖存的機會。

也許很多人會說：「我人都在，房子哪裡燒起來我當然會知道，何必多裝什麼警報器？」，實際上很多火災的罹難者並不是被燒死的而是睡夢中被濃煙嗆死的（請搜尋「熟睡+火災+嗆死」就知道了）。當你睡著的時候，是完全不會知道哪裏燒起來了… 只有靠 24 小時運作的火災警報器才能幫你逃過一劫。

下面介紹的這個「火災警報器」其實很多地方都有賣，我是在 COSTCO 買的，便宜一些（兩個1599元）。其他的廠牌型號也都可以用，大概可分為「偵煙型」跟「偵熱型」…等不同形式，一般的房間跟客廳就用「偵煙型」，有大量濃煙產生時就會發出警報。

而另外一種「偵熱型」比較適合用在廚房等位置，不然以台灣一般家庭的炒菜方式，偵煙型的應該會叫個不停。

Panasonic 這個火災警報器的優點就是便宜、好安裝，可以用螺絲鎖在天花板的裝潢上，或用 3M 雙面膠黏在水泥天花板，可獨立運作，不用跟其他機器連線、不用拉電線。內附的鋰電池號稱可用10年，偶爾去按一下測試鈕就能知道還能不能正常使用。

如果不小心觸發警報的話，拉一下繩子或按按鈕就能解除。