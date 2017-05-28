作者：,     

[限時免費] BOHO 這個光斑特效有點強（iPhone, iPad）

當拍照時面對強光，因為角度的問題鏡頭有時容易出現光斑，這光斑如果出現的好，就可以為照片帶來另一種小浪漫的視覺效果，不過也有些人不愛就是了。如果你是屬於喜歡的那一類，利用「BOHO」就可以在任何的照片上加入光斑特效唷！

拍照或加入照片後，程式就會自動產生 19 種濾鏡效果，並以圍繞主圖的方式呈現，看起來就是超有個性的組圖，根本直接截圖使用也沒問題！主角還沒出現就已經超好看了，而在限免期間下載的話，有開放 15 種的光斑特效可免費使用，效果都相當不錯，選取就可以直接預覽套用在各種濾鏡下的效果，不需要一個一個套用，超方便的！

另外在套用後，還是有提供手動調整亮度、對比、色調、銳利度…等功能，可調整到滿意為止，完成後就能直接選擇分享到 Facebook、Twitter、Instagram 以及 Flickr。如果超喜歡這種光斑效果的話，就可以考慮付費購買其它的主題包，在程式內即可預覽，都好夢幻好好看哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：BOHO
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Anon Submoon
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 7.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BOHO」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 可由相機拍照或由相簿選取照片，若使用現成的照片則需裁切成正方形。調整好選取範圍後按下「Choose」。

 

第2步 程式會自動套用各種的濾鏡，並繞圍在主圖周圍，被選擇的濾鏡就會出現在正中央，下方則是各種的光斑特效，點選即會自動套用到所有的照片中。

 

第3步 若還想再手動調整一下，點入「Adjust」即可微調亮度、對比、色調…等項目。

 

第4步 按「Save」即可選擇儲存或分享。

 

第5步 點入「Fx」可預覽其它的光斑特效主題包。

 

套用後的效果都蠻不錯的，增加了很多不同的氣氛。

 

直接截取程式的組圖來用，看起來是不是超有個性呢？

 

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » iPad, iPhone 手機、平板電腦 » 拍照攝影特效、繪圖工具 » [限時免費] BOHO 這個光斑特效有點強（iPhone, iPad）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
用「魔漫相機」拍個照，把照片中的人變成有趣的漫畫人物（iPhone, Andro...
「Funny 貼紙相機」哆啦 A 夢、Hello Kitty、小丸子、小小兵&#...
「Bubble」將像素風對話泡泡加到照片上，可另存為透明背景貼圖（iPhone,...
《超好用、花樣多的照片編輯 APP》Pixlr-o-matic 百種濾鏡、光線、...
化妝已經騙很大？「美顏相機」讓妳成為真正的網路正妹！（iPhone, Andro...
「百度魔拍」眨眼就自拍！自動魔法瘦臉加大眼！（iPhone, Android）...
Tags:

 

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 