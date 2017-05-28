當拍照時面對強光，因為角度的問題鏡頭有時容易出現光斑，這光斑如果出現的好，就可以為照片帶來另一種小浪漫的視覺效果，不過也有些人不愛就是了。如果你是屬於喜歡的那一類，利用「BOHO」就可以在任何的照片上加入光斑特效唷！

拍照或加入照片後，程式就會自動產生 19 種濾鏡效果，並以圍繞主圖的方式呈現，看起來就是超有個性的組圖，根本直接截圖使用也沒問題！主角還沒出現就已經超好看了，而在限免期間下載的話，有開放 15 種的光斑特效可免費使用，效果都相當不錯，選取就可以直接預覽套用在各種濾鏡下的效果，不需要一個一個套用，超方便的！

另外在套用後，還是有提供手動調整亮度、對比、色調、銳利度…等功能，可調整到滿意為止，完成後就能直接選擇分享到 Facebook、Twitter、Instagram 以及 Flickr。如果超喜歡這種光斑效果的話，就可以考慮付費購買其它的主題包，在程式內即可預覽，都好夢幻好好看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BOHO

BOHO 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Anon Submoon

Anon Submoon 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 7.0 以上

iOS 7.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「BOHO」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 可由相機拍照或由相簿選取照片，若使用現成的照片則需裁切成正方形。調整好選取範圍後按下「Choose」。

第2步 程式會自動套用各種的濾鏡，並繞圍在主圖周圍，被選擇的濾鏡就會出現在正中央，下方則是各種的光斑特效，點選即會自動套用到所有的照片中。

第3步 若還想再手動調整一下，點入「Adjust」即可微調亮度、對比、色調…等項目。

第4步 按「Save」即可選擇儲存或分享。

第5步 點入「Fx」可預覽其它的光斑特效主題包。

套用後的效果都蠻不錯的，增加了很多不同的氣氛。

直接截取程式的組圖來用，看起來是不是超有個性呢？