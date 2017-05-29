Facebook 其實陸續都有推出一些新功能，但好像都喜歡偷偷來，不愛大張旗鼓的公諸於世，不知道是不是想讓使用者享受發現新東西的驚喜感呢？不過這兩天才發現的「大頭貼特效框」功能似乎已經推出好一陣子了啦！如果你還不知道這東西，就跟我一起來了解一下吧！

「大頭貼特效框」顧名思義就是可以在你的 FB 大頭貼加上一些有趣或有意義的圖框，這類的大頭貼可設定為暫時性的，例如選擇擺放一週後就自動恢復原本的大頭貼，可運用在有特殊節日、主題，或有特殊心情的時候使用。

而特效框的部份，目前已有很多使用者分享自己的設計，有些是主題性的，有些則是純屬趣味，另外也可以找到多位與 Facebook 合作的藝術家所設計的作品，可透過關鍵字或是創作者的名稱搜尋到相關的特效框。

你也可以透過 Facebook 所提供的線上製作平台，上傳自己所設計的 png 圖檔元素，製作成特效框再經過 Facebook 的審核後，就可以公開讓所有的使用者選用唷！蠻有趣的功能，不過在我的 FB 好友中幾乎很少看到有人使用，有興趣的朋友可以試試囉！



套用大頭貼特效框：

第1步 點入「大頭貼特效框功能」網頁，在登入帳號的狀態下就會自動抓取目前使用的大頭貼（也可點擊右上角「更換照片」），在左側即可看到一些特效框可使用，點擊即可套用。

第2步 也可以在上方輸入關鍵字或創作者名稱搜尋相關的特效框。

第3步 更換大頭貼的時間預設為「1 週」，可依需求設置其它的時間或永久使用。最後按下「設定為大頭貼照」。

手機版本的操作方式更簡單，直接在編輯大頭貼的功能選單中就可以看到「加上特效框」的選項。

製作大頭貼特效框：

第1步 進入「相機特效平台」點擊右上角的「建立特效框」，然後點擊「開始使用」。

第2步 需先製作好已去背的 png 圖檔，可上傳多個，並調整圖檔大小、位置、圖層順序…等，製作完成按下「繼續」。

第3步 最後填寫特效框名稱、建立者名稱，並可設定關鍵字以及預計使用的開放時間。在通過審核後，就可以提供給大家使用囉！（製作前可先看看一些需遵循的原則）