想將自己拍的照片直接設置成桌布通常可能會遇到一些問題，如果照片的景物顏色太複雜，桌面就會看起來亂亂的，不容易辨識 App 圖標，若設置成鎖屏畫面，日期與時間也會需要花點眼力才看的清楚，其實只要動點小手腳，就能輕鬆解決這些問題。

例如為照片調整明暗度或是加上些許的模糊效果，而這些「Clarity」都可以幫你簡單且快速做到。它是一款桌布編輯器，主要有三個功能，第一個「Mask」主要用來製作鎖屏畫面，利用半透明的遮色層覆蓋在照片上，可有效以局部漸變的方式降低照片的亮度，並能自訂色系、強度與範圍，讓照片設置成鎖屏畫面時，仍可清楚看見上方的日期與時間。

第二個「Blur」就是常見的模糊效果，主要用在手機桌布上，可依個人的喜好與需求在照片整體加上各種程度的模糊效果，讓照片在螢幕上快速退居第二位。若偶爾想更單純一點，就可以使用「Clarity」提供的漸層圖製作器，有內建超過 200 個漸層設計圖供你選擇，若這樣還找不到喜歡的，那就親自調配一個專屬於你的超美漸層色吧！漸層圖不論使用在鎖屏或主畫面都能做一個稱職的最佳配角，絕不喧賓奪主搶走畫面上主角的風采唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Clarity

Clarity 軟體語言： 英文

英文 開發人員： YuanJing Co.,Ltd.

YuanJing Co.,Ltd. 官方網站： https://linnk.net/clarity/

https://linnk.net/clarity/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Clarity」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟即可看到三個主要的功能，「Mask」可在照片上加入半透明漸層色，可手動調整色調、飽和度與透明度。若想來點驚喜的，也可以點擊下方的「A」讓程式為你隨機產生，調整完畢再按右下角的按鈕儲存。

直接在照片上下滑動則可調整覆蓋的範圍，滑動時畫面上會出現一條黑色橫線，表示覆蓋的極限範圍。

「Blur」則是在照片上整體加上模糊效果，可調整模糊程度，下方一樣可做前後比較，完成後按右下角按鈕儲存。

最後的「Gradient」是漸變圖製作器，可手動調整想要的色調與飽和度，拖曳圓點還可變換漸層的方向。

若想看看漸層選單，程式會先詢問剛剛做的調整要不要儲存或是捨棄。

接著就可以看到相當多的漸層主題囉！直接點選就能預覽效果。

同一張照片設為鎖屏畫面右邊是原圖，左邊是加入 Mask 效果的時間與日期是不是就比較明顯了呢？

桌布的部份也是，加入了模糊效果的左圖，程式圖標或資料夾都會比右邊的原圖要清楚哦！