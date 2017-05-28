學日文 50 音死背老實說是一定要的，但背了之後有沒有熟，除了透過正式的考試來檢驗外，你還可以利用遊戲來 Check 一下！

「日語 50 音遊戲-吉原花巷-」是一款可以將你的日語能力轉化成戰鬥力的遊戲，以吉原遊廓為主題背景，玩家需幫助遊戲主角彩香練等升級，打敗眾姐姐成為才貌雙全的花魁。遊戲一共分為五個難度等級，每個等級由一位姐姐做為關主，能不能成功擊敗她們就全看你對日語 50 音的熟悉度了。

每次練習前，可選擇要攻擊還是防禦，無論選的是哪一種行動，後續的玩法都一樣，會出現假名題目，然後玩家需選出與該題目相對應的平假名或片假名，每回合答題時間依難度不同在 10~18 秒之間，在限時內答的越多，攻擊或防禦的能力就越強，但若答錯則會扣除懲罰秒數，要特別注意哦！

另外，當答題數累積一定程度時就可以啟用特殊技能，發動連擊通常就能一次讓姐姐們退敗啦！而贏得勝利後，會依答對題數與關卡難度發給星星數，這些星星將可用來升級彩香的能力值，包含生命、攻擊、防禦與智力四種屬性，提升能力就可以更容易取得花魁的名號啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 日語 50 音遊戲-吉原花巷-

日語 50 音遊戲-吉原花巷- 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： HandsomeBoy海參鮑魚

HandsomeBoy海參鮑魚 官方網站： https://www.facebook.com/aria2015123

https://www.facebook.com/aria2015123 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「吉原花巷」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

第一次進入遊戲，建議可以到「教學」看一下，有很詳細的玩法、功能說明哦！

「50 音」裡可複習一下平假名、片假名與羅馬拼音。此 App 目前沒有提供發音的部份。

接著先進入到「戰鬥」的部份，一共有五個難度等級，每個等級又分為五個關卡。

初次挑戰也會有教學可看。每次行動前都可以選擇攻擊或防禦。

選擇行動後，就會開始倒數計時，在時間內答題越多越好，但答錯的話會倒扣秒數。上方為題目，需在下方選出同音的假名。時間結束後就會依答題題數進行攻擊或防禦。

「技能」的部份需答對題目達指定數量後才能啟用。顯示為「OK」時就能選用，一樣在答題後依表現進行連擊。通常只要使用技能就能一次 KO！

將關主姐姐打敗後即獲得勝利，可拿到星星做為獎勵，而這些星星就可到「強化」用來升級各項能力囉！