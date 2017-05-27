這是個好東西！

在一般智慧型手機上要轉寄看到的網頁或文字內容其實很簡單，就按下「分享」按鈕，就可以直接選擇 LINE, Email 或其他圖示轉傳出去。

不過在電腦上，由於複製、貼上的動作相對簡單很多，所以並沒有這麼多方便好用的機制。如果你常常需要將網頁看到的內容轉貼到 LINE 的群組或在自己的個人首頁貼文，甚至將有趣的內容收藏到 KEEP 以後慢慢閱讀，可以試試看下面這個 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件 LINE it! 。

跟其他類似工具一樣，安裝之後網址列右邊會出現一個「LINE it!」按鈕，只要隨時按一下 LINE it! 按鈕，即可將當時瀏覽的網頁透過 LINE 轉貼出去。不管是分享給 LINE 上面的好友、群組、轉貼到自己的 LINE 首頁或記錄到 LINE KEEP 去，通通都按一下就能搞定。

除此之外，還能在網頁中選取文字、按右鍵直接分享，甚至還提供了 LINE it! icon 讓我們隨手反白文字、馬上分享，真的很方便。

使用方法：

第1步 用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「＋加到 CHROME」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

第2步 安裝好之後，網址列右邊會出現一個 LINE it! 圖示，按一下圖示即可開啟分享視窗。第一次使用時請輸入你在 LINE 上面登記的 Email 與密碼，登入後即可開始轉貼資訊。

第3步 在方框輸入你要講的話或其他轉貼的文字，按下「聊天室」準備傳訊息給你的朋友或群組。

按下「動態消息」按鈕即可轉貼到你在 LINE 上面的個人首頁（大家都看得到），按下「Keep」按鈕則可收錄到你的 Keep 資料庫裡面（只有自己看得到）。

第4步 可選擇同時分享給多個好友或多個不同的群組。