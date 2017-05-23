拍照修圖時，許多人最愛在照片上加入一些有趣的貼圖，簡單就能為平凡的照片加點笑果，不過你一定沒看過像「Mascot Camera」裡這些意義不明的獨特貼圖，爆炸頭金鋼芭比有著完全令人無法直視的凹凸曲線，以及擁有特殊表情但全身光溜溜的香蕉人還有超真實感的剝皮橘子妖精，絕對可以讓你拍出與眾不同的照片。

雖然僅有三個角色共九張貼圖，不過他們可是帶著強大的搞怪能量，一出馬就能帶來趣味笑果，在拍照前就可以先選擇貼圖，並依場景需求調整尺寸與旋轉角度，可讓貼圖們完全的融入場景之中，部份的貼圖帶有 3D 效果，看起來更像原本就在現場一起入鏡的感覺哦！

拍照後還有八種的特殊濾可套用，喜歡搞怪風格的話，「Mascot Camera」肯定合你胃口，看久了甚至還會覺得有點萌呀！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mascot Camera

Mascot Camera 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MW Products

MW Products 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mascot Camera」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式點擊右下角可展開貼圖選單，一共三個角色九張圖可選。

加入貼圖後，可使用方塊上方的功能旋轉或調整大小。

點擊貼圖即可關閉方塊並調整貼圖的位置，擺好後按下「Shutter」即可拍下照片。拍照後可直接選擇分享，或是再加上特殊濾鏡，最後按下「Save」儲存。

拍出來的照片真的超搞怪，還可以搭配其它的人偶或是場景拍出更多有趣的畫面哦！今天就讓他們在我電腦前胡鬧了一番，還可一次使用多張貼圖組合，想怎麼玩就怎麼玩！