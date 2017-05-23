加法是算數中最基礎的計算方式，每個人學算數都是從加法開始，再逐漸進入減法、乘法與除法的世界，所以這款「Dr.Sum」可說是超適合每一個人玩的益智遊戲，以加法為基本規則，隨著關卡的進行會慢慢加入各種特殊的變化。

一開始為 2×2 的方塊數，在方塊邊會顯示數字，必須將方塊交換位置，當行與列的總合完全符合周邊的數字時即可過關，在「普通關卡」中會有限定步數，在步數內完成才能拿到三顆星，且每個關卡都有四到五小關，所以雖然普通關卡只有 50 關，其實算一算也有超過 200 個以上的關卡唷！

當完成以 5 結尾的關卡時（例如 5、15、25 關），就能陸續解鎖「競時關卡」與「無盡關卡」，前者會限制完成目標關卡數的時間，後者則沒有任何挑戰限制，只有無窮無盡玩不完的關卡數。

除了基礎的總和制不變外，還有相當多的變異玩法，例如出現加減方塊、固定方塊、69 方塊或是可丟掉多餘的方塊、增減數字加入乘法方塊，到後期還會增加方塊數、限定相同顏色的方塊才能替換位置…等玩法，挑戰性會逐步攀升，不過搭配上趣味的畫風、輕快的背景配樂，玩起來其實很輕鬆哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dr.Sum

Dr.Sum 軟體語言： 繁體中文,英文…

繁體中文,英文… 開發人員： KITERETSU INC.

KITERETSU INC. 官方網站： https://www.facebook.com/kiteretsu.jp

https://www.facebook.com/kiteretsu.jp 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入有基本的玩法教學，後續遊戲中若有出現新玩法時也會有教學說明。

先從「普通關卡」的第一關開始，每個關卡都還有幾個小關，將它們依序破解吧！

2×2 的方塊數其實不算難，在上方的限制步數內移動交換方塊的位置，將行與列方塊相加的總合等於周邊的數字即過關。

每個小關完成時，Dr. Sum 都會給你一句評語，看到右圖畫面則表示已完成所有小關。

接著會慢慢的加入更多不同的玩法，增加遊戲的難度。

而每完成個位數為 5 的關卡，就能解開不同形態的競時與無盡關卡，可說是一款相當耐玩的益智遊戲哦！