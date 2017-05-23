不知道大家學生時期有沒有跟同學朋友埋過時光膠囊，例如每個人寫下一封信給十年後的自己，或是將有紀念意義的物品、照片全都放到一個鐵盒中，然後找個隱密的地方將這個鐵盒埋進去，多年後再相約一起打開它，隨著歲月過去，再次看到當初埋下的回憶一定相當有感觸。

雖然實際埋一顆感覺比較有意義，但也有許多的風險，比方說沒密封好被雨水入侵或是多年後忘了自己埋在哪了，它也不會自己在時間到時跳出來提醒你，如果真的想體驗看看的話，不妨下載這顆電子化的「時間膠囊」。

它其實是一款日記類的應用程式，透過時光膠囊的形式你可以每天為自己埋下一顆「日常膠囊」，將一天累積下來的心情全都寫進膠囊中保存起來，又或是埋下「未來膠囊」給未來某一天的自己，寫下期許、此刻的感動…，將它埋下後在時間到前都不能打開，於日期到達時才能解鎖閱讀內容，看到過去的那個自己留下了什麼訊息。

「未來膠囊」的部份又分為純文字以及可加入圖片的兩種選擇。一開始會發給使用者每種膠囊各一顆，「日常膠囊」則每天會發一顆，而每埋下一顆膠囊可獲取些許碎片，收集足夠的膠囊碎片才可再製作新的膠囊，不過碎片的累積速度很緩慢，如果有好多「未來膠囊」想埋的話，可考慮付費一次購買大量的膠囊碎片囉！

現在就埋下一顆給一年後的自己吧！可備份到 iCloud 就算換手機也不用擔心膠囊遺失啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 時間膠囊

時間膠囊 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Canhai Chen

Canhai Chen 官方網站： http://timecaps.bus1996.me/

http://timecaps.bus1996.me/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「時間膠囊」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式會有幾個簡單的功能介紹，最後就可「開啟可愛人生」。

初次使用會發放兩種未來膠囊各一顆，以及 220 個膠囊碎片。

點擊「+」可新增膠囊。

若選擇「未來膠囊」可設定日期，並選擇要寫純文字或是加入圖片。

寫好內容後送出，就可以獲得一些膠囊碎片。

在「膠囊工坊」可以查看目前累積的碎片數以及各種膠囊的擁有量。要累積到可以再做一個未來膠囊的碎片量需要花相當多的時間啊！

若是選擇「日常膠囊」則可依當天的心情選擇不同的一天，並寫下純文字內容，發送後同樣可獲得碎片。

「日常膠囊」可隨時點開來回味，但「未來膠囊」則必須在指定日期到後才能打開。

點擊左上角可進入設定，可修改每天提醒時間以及開啟 iCloud 備份功能。