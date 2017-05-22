蛋應該是普羅大眾都愛吃的東西，不過雖然只是簡單的一顆蛋，料理的方式與熟度卻大有不同，炒的、煎的、煮的都好吃，但有的人愛吃半熟蛋、有的人愛吃全熟蛋，用炒的或煎的因為看的見所以都容易控制熟度，這看不見的水煮蛋就比較傷腦筋了。
網路上其實都查的到一些水煮蛋的相關資訊，要煮怎樣的熟度就要煮幾分鐘之類的，但一次煮的顆數多寡、雞蛋溫度的不同，其實都需調整煮的時間，網路上大概就沒那麼詳細的說明了，但這款「Perfeggt」專為水煮蛋所設計的特殊計時器，將解決你煮蛋的困擾哦！
其提供六種熟度讓你選擇，愛全熟、半熟還是微微熟…等都可以，並且會依當次煮的顆數、蛋的大小與溫度自動增減計時器的時間，當鍋子的水大滾後放入蛋開始計時，時間到時會有音效提示，此時將蛋撈起就會是想要的最佳熟度。
如果家人愛吃的熟度差很大也沒關係，可一一選擇想要的熟度，計時器就會在不同的階段請你撈起不同熟度的蛋，是不是相當感人呢？XD
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Perfeggt
- 軟體語言：英文
- 開發人員：JOYAPPDEVELOPMENT
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Perfeggt」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 點擊左下方的「M」選擇蛋的尺寸，有四種尺寸可選。一般大小應該就是預設的「M」就可以了。
第2步 有六種熟度可選擇，由左上開始是全熟，接著依序應該是右上、左中、右中、左下、右下，越來越不熟。單擊圖片可設定蛋的數量，長按則可清除重設。在右上角可進入設定，「Egg temperature」可選擇蛋的溫度，大略分為室溫與冰箱兩種，看你的蛋原本放在哪裡選哪個。
第3步 都設定好後，按下「START TIMER」即可看到程式計算出的時間。這邊還會提示你要確定水已經大滾了才能開始計時。待鍋子的水大滾之後，將蛋放下去然後按下「START TIMER」開始計時。
第4步 時間到前十秒就會先叫一次，時間停止後再叫一次，將蛋撈起後可先泡一下冰水，蛋殼會比較好剝哦！
第5步 如果一次要煮多種不同熟度的水煮蛋，可一次選好，就會分別列出不同的計時器，只要依照時間撈起就能滿足每個人的喜好囉！