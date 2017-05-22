蛋應該是普羅大眾都愛吃的東西，不過雖然只是簡單的一顆蛋，料理的方式與熟度卻大有不同，炒的、煎的、煮的都好吃，但有的人愛吃半熟蛋、有的人愛吃全熟蛋，用炒的或煎的因為看的見所以都容易控制熟度，這看不見的水煮蛋就比較傷腦筋了。

網路上其實都查的到一些水煮蛋的相關資訊，要煮怎樣的熟度就要煮幾分鐘之類的，但一次煮的顆數多寡、雞蛋溫度的不同，其實都需調整煮的時間，網路上大概就沒那麼詳細的說明了，但這款「Perfeggt」專為水煮蛋所設計的特殊計時器，將解決你煮蛋的困擾哦！

其提供六種熟度讓你選擇，愛全熟、半熟還是微微熟…等都可以，並且會依當次煮的顆數、蛋的大小與溫度自動增減計時器的時間，當鍋子的水大滾後放入蛋開始計時，時間到時會有音效提示，此時將蛋撈起就會是想要的最佳熟度。

如果家人愛吃的熟度差很大也沒關係，可一一選擇想要的熟度，計時器就會在不同的階段請你撈起不同熟度的蛋，是不是相當感人呢？XD



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Perfeggt

Perfeggt 軟體語言： 英文

英文 開發人員： JOYAPPDEVELOPMENT

JOYAPPDEVELOPMENT 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Perfeggt」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 點擊左下方的「M」選擇蛋的尺寸，有四種尺寸可選。一般大小應該就是預設的「M」就可以了。

第2步 有六種熟度可選擇，由左上開始是全熟，接著依序應該是右上、左中、右中、左下、右下，越來越不熟。單擊圖片可設定蛋的數量，長按則可清除重設。在右上角可進入設定，「Egg temperature」可選擇蛋的溫度，大略分為室溫與冰箱兩種，看你的蛋原本放在哪裡選哪個。

第3步 都設定好後，按下「START TIMER」即可看到程式計算出的時間。這邊還會提示你要確定水已經大滾了才能開始計時。待鍋子的水大滾之後，將蛋放下去然後按下「START TIMER」開始計時。

第4步 時間到前十秒就會先叫一次，時間停止後再叫一次，將蛋撈起後可先泡一下冰水，蛋殼會比較好剝哦！

第5步 如果一次要煮多種不同熟度的水煮蛋，可一次選好，就會分別列出不同的計時器，只要依照時間撈起就能滿足每個人的喜好囉！