早晨起床時，常可聽到外頭不斷吱吱喳喳的各種鳥叫聲，有時會覺得聽起來很吵，那可能是因為很多隻或很多不同種類的鳥混雜在一起叫的關係。
其實單聽一種鳥叫聲是很有催眠效果的，我們在一些助眠的環境音 App 裡也都可以看到這類的音效選項，不過通常大概只有一兩種可選，如果你想聽更多不同的鳥叫聲，就可以下載像「鳥類的聲音」這類型的 App。
「鳥類的聲音」裡收錄了 11 種不同的鳥叫聲，雖然也不算非常不多但是都相當好聽，不像某些同類型的 App 種類很多，但放入了雞（！）還有聽起來很令人受驚的音質，不是我要看不起雞，但是你想看看在快要睡著的時候聽到咕咕咕的雞叫聲，著實有點煞風景啊！
每種音效都會放上對應的鳥類圖片，並可選擇重覆聆聽同一種聲音，或是循環播放所有的音檔，讓人就好像置身在大自然當中欣賞著各式各樣的鳥類叫聲。程式支援睡眠定時功能，睡前使用也不擔心它變成吃電怪獸唷！喜歡聽鳥叫聲的朋友可以嘗試看看。
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：鳥類的聲音
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Zodinplex
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鳥類的聲音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟預設為第一種鳥叫聲，下方有一些功能鍵，請直接看下圖解說。在音檔清單中可以看到 11 種音檔的名稱，如果想知道是什麼鳥類的叫聲的話，可以在這裡查看。
點擊左上角可開啟睡眠定時器，設定完時間後按下「START」即開始倒數。播放時可關閉螢幕或切換使用其它的 App。