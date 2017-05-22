早晨起床時，常可聽到外頭不斷吱吱喳喳的各種鳥叫聲，有時會覺得聽起來很吵，那可能是因為很多隻或很多不同種類的鳥混雜在一起叫的關係。

其實單聽一種鳥叫聲是很有催眠效果的，我們在一些助眠的環境音 App 裡也都可以看到這類的音效選項，不過通常大概只有一兩種可選，如果你想聽更多不同的鳥叫聲，就可以下載像「鳥類的聲音」這類型的 App。

「鳥類的聲音」裡收錄了 11 種不同的鳥叫聲，雖然也不算非常不多但是都相當好聽，不像某些同類型的 App 種類很多，但放入了雞（！）還有聽起來很令人受驚的音質，不是我要看不起雞，但是你想看看在快要睡著的時候聽到咕咕咕的雞叫聲，著實有點煞風景啊！

每種音效都會放上對應的鳥類圖片，並可選擇重覆聆聽同一種聲音，或是循環播放所有的音檔，讓人就好像置身在大自然當中欣賞著各式各樣的鳥類叫聲。程式支援睡眠定時功能，睡前使用也不擔心它變成吃電怪獸唷！喜歡聽鳥叫聲的朋友可以嘗試看看。



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 鳥類的聲音

鳥類的聲音 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Zodinplex

Zodinplex 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「鳥類的聲音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟預設為第一種鳥叫聲，下方有一些功能鍵，請直接看下圖解說。在音檔清單中可以看到 11 種音檔的名稱，如果想知道是什麼鳥類的叫聲的話，可以在這裡查看。

點擊左上角可開啟睡眠定時器，設定完時間後按下「START」即開始倒數。播放時可關閉螢幕或切換使用其它的 App。