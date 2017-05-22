當身體很疲累的時候，就應該好好休息，可是人生總是會遇到好累但不能睡的時候，例如隔天要考試半夜臨時抱佛腳（嗯？），或是常聽到人家說的疲勞駕駛，通常也是有一些不得已的原因才必須這麼做，雖然提神的飲料、零食、音樂、廣播、綠油精、薄荷棒通通都準備好了，還是會擔心不小心睡著了該怎麼辦？

這時就可以考慮用「OpenEyes」來幫助你，它是一款可以自動偵測你是否閉上眼睛的 App，只要將它打開並利用前或後鏡頭對著你的臉部位置，程式就會開始不間斷的偵測你的雙眼，只要閉上眼睛一下下，警報聲就會立刻響起叫醒你。

偵測的敏感度可手動調整，而且偵測的角度有一個範圍在，所以不一定要正對著臉部，可在正式啟用前自行測試哪個角度是既不會打擾到自己又能讓程式偵測到的位置。以預設的敏感度 20 實際測試，即可達到不錯的提醒效果，如果你常常很累又無法休息時，真的可以試試看。

但還是建議如果是開車能找個地方停下來小睡個十分鐘半小時的話，會比較安全，工作、唸書的話，想睡還是去睡一下吧！XD 精神好效率才會高啊～



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 疲勞駕駛報警（OpenEyes）

疲勞駕駛報警（OpenEyes） 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： JS Oh

JS Oh 官方網站： https://github.com/socialherb

https://github.com/socialherb 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Andorid 2.3.3 以上

Andorid 2.3.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「疲勞駕駛報警」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式預設使用後鏡頭，可由右下角的按鈕切換為前鏡頭，有出現方框代表有偵測到臉部，當眼睛閉上時，就會立刻發出警報聲叫醒你。擺放的角度與位置可依不同的使用狀況做調整。

第2步 點擊右上角進入「設置」可調整敏感度，預設為 20，數值越高越敏感。設定好按「申請」確定。