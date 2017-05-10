現代人的生活太忙碌，每天一睜開眼就像打仗一樣，趕著洗臉刷牙、吃早餐、趕著搭車上班上學、忙工作、忙念書…，一整天下來好像沒什麼喘息的機會，早上不妨提早個五分鐘、十分鐘起床，做點簡單的伸展運動，可以為一天帶來滿滿的活力哦！

「上午例行瑜伽」是一款很單純的瑜伽教學 App，僅提供一段 4 分多鐘的教學影片，由真人全程示範帶領使用者一起透過簡單的瑜伽動作，伸展緊張的關節，讓你的身體可以輕鬆迎接每一天的挑戰。

因為動作真的十分簡單，所以即使沒接觸過瑜伽或是初學者都適用，不過還是在有止滑效果的軟墊上進行比較好，避免因滑倒而受傷的可能。另外，外國老師講話如果聽不太懂的話，建議可調小音量（不然會有點在聽佛經做早課的感覺啊～），自己搭配播放一些輕音樂會比較舒適唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 上午例行瑜伽

上午例行瑜伽 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Amacast

Amacast 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上

Android 4.0 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「上午例行瑜伽」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

準備好伸展空間，點下按鈕即可開始跟著老師做。

動作都不難，主要是伸展背部、腿部以及放鬆脊椎的動作。

點擊螢幕可看到目前的進度，也可按暫停。需要的時間很短，只要提早幾分鐘起床就可以做了哦！