在益智遊戲界中，「數獨」的名號應該無人不知無人不曉，前陣子已經介紹過它的弟弟「數和」，今天要就再來介紹它妹妹「數回」給大家認識認識。（不要問我為什麼是弟弟跟妹妹…）

「Slitherlink Puzzles」就是一款數回遊戲，乍看之下與數獨很相似，同樣在格子中會放入數字，不過這次玩家並不是要填入數字，而是要依這些數字幫格子畫上邊，例如格子中的數字是「2」就代表該格有兩個邊需畫上線，「3」的話就是三個邊，「0」的周圍則必須空白，依此條件最後所有的線會框成一個完整的範圍，即可過關。

而沒有數字的空格則不受任何限制，有需要時可經過它來連線，預設為簡單等級、5×5 的格數，若覺得太容易的話，可手動調整為困難等級，或是增加格數條件為 7×7、10×10 都會直接提升解謎的難度。

遊戲時會記錄所花費的時間與步數，而時間在畫面上方快速的前進，將為平靜的遊戲製造些微的緊張感，每個關卡都有設定最佳的過關條件，讓玩家可以做為努力的目標，但即使無法在目標秒數或步數內完成關卡也不用太在意，因為遊戲難度又比兩位哥哥要高，其實只要過關就很有成就感了！喜歡＂數＂字輩遊戲的朋友，快來試試囉！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Slitherlink Puzzles

Slitherlink Puzzles 軟體語言： 英文

英文 開發人員： applabs

applabs 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Slitherlink Puzzles」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

沒玩過數回遊戲的朋友，可直接點入「PLAY GAME」試試水溫。依遊戲的規則，在格子邊緣畫上線，連成一個完整的範圍即可過關。例如藍色箭頭指的「0」周圍不可有線，所以右側的「3」就只有上、右、下側可畫上線，依此類推完成關卡。

過關時，會記錄下你的步數與時間，在上方可看到最佳的過關目標，如果有興趣的話，也可以挑戰看看哦！

直接點擊格子邊緣即可畫上線，再次點擊則會顯示「x」，可用來做為提醒自己的標記，再點一次就會恢復成原來的虛線。若有疑慮時，可按下「VERIFY」檢查錯誤。

進入「設定」可調整難度與格數。

格數越多看起來越困難啊！！

在主畫面右下角都會有每日挑戰題，完成挑戰可將成績上傳到排行榜哦！