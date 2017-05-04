在益智遊戲界中，「數獨」的名號應該無人不知無人不曉，前陣子已經介紹過它的弟弟「數和」，今天要就再來介紹它妹妹「數回」給大家認識認識。（不要問我為什麼是弟弟跟妹妹…）
「Slitherlink Puzzles」就是一款數回遊戲，乍看之下與數獨很相似，同樣在格子中會放入數字，不過這次玩家並不是要填入數字，而是要依這些數字幫格子畫上邊，例如格子中的數字是「2」就代表該格有兩個邊需畫上線，「3」的話就是三個邊，「0」的周圍則必須空白，依此條件最後所有的線會框成一個完整的範圍，即可過關。
而沒有數字的空格則不受任何限制，有需要時可經過它來連線，預設為簡單等級、5×5 的格數，若覺得太容易的話，可手動調整為困難等級，或是增加格數條件為 7×7、10×10 都會直接提升解謎的難度。
遊戲時會記錄所花費的時間與步數，而時間在畫面上方快速的前進，將為平靜的遊戲製造些微的緊張感，每個關卡都有設定最佳的過關條件，讓玩家可以做為努力的目標，但即使無法在目標秒數或步數內完成關卡也不用太在意，因為遊戲難度又比兩位哥哥要高，其實只要過關就很有成就感了！喜歡＂數＂字輩遊戲的朋友，快來試試囉！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Slitherlink Puzzles
- 軟體語言：英文
- 開發人員：applabs
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.1 以上
- 網路需求：不需網路也可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Slitherlink Puzzles」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
遊戲畫面：
沒玩過數回遊戲的朋友，可直接點入「PLAY GAME」試試水溫。依遊戲的規則，在格子邊緣畫上線，連成一個完整的範圍即可過關。例如藍色箭頭指的「0」周圍不可有線，所以右側的「3」就只有上、右、下側可畫上線，依此類推完成關卡。
過關時，會記錄下你的步數與時間，在上方可看到最佳的過關目標，如果有興趣的話，也可以挑戰看看哦！
直接點擊格子邊緣即可畫上線，再次點擊則會顯示「x」，可用來做為提醒自己的標記，再點一次就會恢復成原來的虛線。若有疑慮時，可按下「VERIFY」檢查錯誤。
進入「設定」可調整難度與格數。
格數越多看起來越困難啊！！
在主畫面右下角都會有每日挑戰題，完成挑戰可將成績上傳到排行榜哦！