大部份的人對於自己的聲音是陌生的，因為聲音傳導方式的不同，所以自己在講話時耳朵所聽到的聲音與別人聽到的其實會有點差異，可以將自己的聲音錄下來試試看，第一次聽肯定會覺得很奇怪。
如果曾被說講話咬字不清楚，自己應該不會發現，可以透過錄音的方式練習唸文章來矯正，將自己錄下的聲音重複播放很容易就可以聽出問題點，慢慢修正漸漸地就能看到效果囉！
在學習外語時也是一樣，說跟聽是需要常常練習的，有些老師也會教學生在練習時將自己的聲音錄下來聽，對於矯正發音是有幫助的，不過一般的錄音 App，大部份在錄音後，都需要再另外切換到音檔列表才能播放聆聽，練習量大時音檔也會佔去龐大的儲存空間，對於有大量練習需求的朋友來說，其實是不方便的。
這款「重複錄音」提供快速播放的功能，按著螢幕上大大的錄音鍵就可以錄音，放開就會立即播放剛剛所錄製的內容，可有效加快練習的速度，也可開啟存檔功能，錄完音一樣會播放音檔外，同時也會將檔案保存下來。若是要錄製的內容較長時，則可開啟自動錄音功能，就不需手動一直按著囉！有需要透過錄音來矯正發音或咬字的朋友可以試看看哦！
▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：重複錄音
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Through App
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 2.3 以上
- 網路需求：不需網路也可使用、必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「重複錄音」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式按下畫面中大大的錄音鈕不放即可開始錄音，放開則會立即播放所錄製的內容。
第2步 左下角的按鈕可開啟存檔模式，每個錄音都將被保存下來。「小手」按鈕則是自動錄音模式，按下即可開始錄音，不需一直按著錄音鈕，再次點擊即可停止錄音。
第3步 點入最右側的按鈕可進入音檔列表，「TempFile」是暫存檔，未開啟存檔模式時，每次的錄音會重複覆蓋此檔案。有日期的則是另外儲存的音檔，可點入播放、修改檔名也可選擇設置為鈴聲或通知音效哦！