雖然每個人都有自己的生理時鐘，但在中醫的經絡理論中，每個時辰都會對應一個經絡，而當時辰走到某個經絡時，也有適合與不適合做的事，例如早上 7 點～9 點走的是胃經，此時消化好、吸收力也強是最適合吃早餐的時間，而 9 點～11 點則走到了脾經，適合讀書與學習，其實一般人的作息好像也差不多是這樣，只是大部份人到了晚上 11 點～1 點膽經，該好好休息時，通常還是愛熬夜的居多。（攤手）

如果這些時辰經絡什麼的都記不起來的話沒關係，可以下載之前介紹過的「人體 24 小時工作表」或是本篇的「十二時辰經絡養生鐘」，兩者都是以時鐘的方式呈現經絡的相關資訊，讓使用者能直覺的了解目前所走到的時辰與經絡，並簡單條列此時的宜忌事項方便使用者參考。

雖然前者提供的資訊較多，且有鎖屏畫面的功能，但只提供簡體中文介面。後者則可依需求選擇繁中、簡中或是英文介面，除了當前的經絡資訊外，也可查看其它時辰的說明，並有針對該經絡的位置範圍與穴位做簡單的介紹，對於想要養生或對經絡研究有興趣的朋友來說是一款很簡便的輔助查詢工具哦！但很可惜它不能放到桌面當小時鐘或是設置成動態桌布，不然就更有提醒作用啦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 十二時辰經絡養生鐘

十二時辰經絡養生鐘 軟體語言： 繁體中文, 簡體中文, 英文

繁體中文, 簡體中文, 英文 開發人員： Ping Liu

Ping Liu 官方網站： https://www.facebook.com/clockapp

https://www.facebook.com/clockapp 軟體性質： iPhone 為 付費軟體 NT$ 30 / Android 為免費軟體

iPhone 為 / Android 為免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟即可看到養生鐘，在左下角會以動態顯示目前的宜忌事項，點擊時辰可查看更詳細的經絡資訊。

切換到「養生說明」可查看其它時辰的資訊。

在「設定」中可切換語言設定，若希望程式可以在進入某個時辰時提醒你，則可在下方開啟提醒功能。