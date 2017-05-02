人生是由一個又一個的選擇所累積而成的，每當面臨二選一的時刻，決定了向前走的方向後，其實也就等於向另一種人生 Say Goodbye，相信大家都曾經想過，要是那個時候選擇了另一條路，現在的人生會不會變的更好，但我們都沒有時光機能回到當初改變決定，現在「The Game of Life」能給你過各種不同人生的機會，在短短的遊戲時光中，你可以做出各種不同的決定，快速體驗各種不同的人生！

「The Game of Life」是一款像大富翁的 3D 動畫遊戲，不過在這裡不買地、不想辦法陷害人，想要成為遊戲中的人生勝利組，除了關係到在面對選擇題時你所做的決定以及挑戰來臨時你所做的努力外，其它的就只能交給轉動輪盤時的運氣了，聽起來是不是跟真實人生有些類似呢？

遊戲提供多種模式，你可與身邊的家人好友同樂，也可連上網路邀請 FB 好友或是線上的其他玩家一起挑戰遊戲人生，最多可四人一起玩，當然只有自己一個人時，也不用怕孤單，因為還有電腦玩家陪著你。

在「完整模式」每位玩家都需要走到終點，並結算人生所累積下來的總財產後，金額最大的人將取得最後的勝利，但相對需要花比較長的時間玩；而「快速模式」則是在遊戲開始前先抽卡決定這次的目標，例如先拿到 5 張動作牌或先賺取一定金額的人就獲勝，不需走完整個人生。兩種玩法需要考量的點不同，玩家需視情況改變選擇的方式，玩起來相當有趣哦！

在遊戲中將從要繼續念書還是直接就業開始做出第一個抉擇，但最終都會在人生的旅途中遇見另一半，遊戲很可愛它可是支持多元成家的哦！接著可以決定要不要生小孩、買房子…等，還有可能意外多出雙胞胎或三胞胎，另外也有很多可以賺錢的小遊戲，認真玩才能賺的比別人多，這完全就是人生啊～～～

推薦給想體驗多種人生的朋友玩，遊戲為付費軟體，不過目前 iOS 版本限時免費中，有興趣的玩家快來吧！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Game of Life

The Game of Life 軟體語言： 簡體中文,英文…

簡體中文,英文… 開發人員： Marmalade Game Studio

Marmalade Game Studio 官方網站： https://marmaladegamestudio.com/

https://marmaladegamestudio.com/ 軟體性質： 付費軟體（ iOS 版本限時免費中 ）

付費軟體（ 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會是英文介面，可點入「Options」切換成簡體中文（目前不支援繁中）。雖然翻譯有點問題，不過尚可理解，「本地播放」可離線玩，「線上遊戲」則可邀請 FB 好友或其他線上玩家。

接著選擇遊戲模式，「完整模式」需走到終點才能結束遊戲，「快速模式」則只要達成目標即分勝負。

有多個場景可玩，iOS 版本限時免費僅開放「經典」可免費體驗。

最多可四個人玩，這邊示範在本機遊戲，所以可選擇添加真人玩家或電腦玩家，每位玩家可選擇頭貼、性別、代表色與交通工具。

在遊戲中隨時都會有說明小卡可以看，所以不用擔心怎麼玩哦！

一次一次的抉擇，將影響你後續的人生！要念書還是工作呢？

連職業也是要抽卡決定，先從四張卡中抽兩張，再從兩張卡中選擇一個職業。

遊戲世界中的輪盤出場機會十分多，很多的動作牌都需要搭配輪盤來進行。有時也會轉換成小遊戲的場地，在上頭進行激烈的競賽。

各種的人生，就全看你當下如何選擇，走到終點時，將清算你的一生，所有獲得的卡片、購買的房子、生的小孩全都會轉換成金錢，最後累積金額最高的人就可以贏得勝利！