LINE 在最近的更新版本當中加入了許多新功能，其中的「爬梯子」是一個有趣的抽籤工具，不論在兩人或多人群組的對話視窗中皆可使用。「爬梯子」的玩法就是在直線上任意畫上橫線，開始走時，只要遇到橫線就要轉彎，不走到最後就不會知道結果，雖然這個抽籤方式很有趣，但平常好像比較不常被使用，大家還是習慣直接做籤，但現在 LINE 有這個新功能就超方便啦！

若是在人數較多的群組，可手動選取要參與抽籤的人數，或是以姓名做搜尋，然後將抽籤的選項輸入後，就會自動隨機產生爬梯子的遊戲畫面，可一一點擊人選或抽籤選項，就可以看到爬梯子的動畫結果，可有效增加抽籤時的樂趣與緊張感！

若人數超過 30 人，則會直接顯示最後的抽籤結果，不然一個個全部按到完會很想哭吧！畫面也會相當驚人。而選項的部份可設定一個中獎項目，其餘保留空白就會自動補上「槓龜」字樣，若人數不多的話，建議可以自己想一些有趣的梗，玩起來會更好玩。不論是要決定誰倒垃圾、誰洗碗還是誰要當大爺請客…，全都可以利用「爬梯子」來決定囉！只有支援手機版本使用，電腦版無此功能。



操作畫面：

不論是在兩個人的聊天視窗或多人的群組視窗皆可使用，點擊左下角的「＋」展開選單，拉到最下方就可以看到「爬梯子」的選項。（若沒看到請先將 LINE 升級到最新版本）接著就可以選擇參與人數。

依參與人數可手動輸入選項，若人數少時可將中獎與沒中獎的項目都打上去，若懶得想或人數真的太多時，就可以只設定中獎選項，其餘就會自動顯示「槓龜」。設定好後按下「開始」，點擊頭貼或抽籤選項，就可以看到結果囉！如果人真的有點多的話，也可以直接按下「查看全部結果」。

抽完籤後會直接分享到聊天視窗中，其他的人就可以點入查看抽籤過程或直接看結果。每次點入同一個爬梯子遊戲結果都會一樣，所以若想要再另外抽別的，就要再建立一個新的哦！