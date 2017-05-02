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不要這樣玩臉啦！「FaceApp」變老、變小、變男、變女都好自然（iPhone, Android）

變臉的 App 相信大家都玩過不少啦！最受歡迎的應該以「SNOW」莫屬了，不過「FaceApp」要玩的變臉不是那種花俏或逗趣的類型，而是走超真實路線的，透過人工智慧辨識臉部五官位置後，只要輕點一下就能輕鬆變變變！

提供的變臉選項其實並不多，兩種不同的笑臉模式、美妝、變老、變小或是男變女、女變男，雖然選項不多但各個精采！看起來就像原本拍照時就長這個樣子，而且還會隨照片膚色做調整，變老時也會一併在髮色上動點手腳，整個就十分自然。

另外還提供四張及兩張照片的拼貼模式，可與原始照片放在一起做比對，或在跟朋友聚會時，也可以一人拍一張照片套用同樣的變臉效果，拼貼在一起看起來也會很好玩哦！照片儲存後可直接選擇上傳到 Facebook、IG、Twitter…等處與朋友分享。

 

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：FaceApp
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Wireless Lab
  • 官方網站：https://www.faceapp.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

操作畫面：

可直接拍照，將臉對準畫面上的臉型拍下照片，或是由下方尋找相簿中的照片。接著就可以使用下方的各種變臉效果。

 

原本的照片沒有露齒笑？沒關係，這樣就笑了吧！想知道自己年老之後的模樣？一鍵立馬就看到！

 

變年輕感覺差異不大，而最後的變男生變女生則僅可用在拼貼當中，無法單獨儲存。可按下「ADD TO COLLAGE」加入拼貼。

 

在最左側有兩張及四張拼貼可選，點擊空格就可以加入不同的變臉效果。

 

完成後就可以按右下角的按鈕儲存到相簿中，也可選擇分享到其它的地方哦！

 

在拼貼時若想加入不同的人，可點擊「＋」選取其他人的照片，再套用變臉特效。

 

金城武變老好帥、變女人也看起來好有個性美，笑起來是不是也很自然呢？

 

當多年後，大家再相聚時，大概就差不多是這種狀態了吧！XD

 

 

 

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