天氣與我們的生活息息相關，所以手機裡有個天氣預報 App 是很正常的，但太過正經的預報程式，是不是感覺少了一點樂趣呢？喜歡貓咪的朋友，不妨下載「萌貓報天氣」來為乏味的生活增添一點實用又有趣的元素吧！

「萌貓報天氣」請來各種造型的貓主播來為你報氣象，根據目前天候狀況的不同，貓主播會穿上此時外出適合的衣物，並使用喵星語對天氣做簡單的評論，所以不要有「為什麼這個英文我好像看不懂」的疑問，那是因為你沒學過喵星語啊！

程式會自動抓取所在位置，顯示目前的氣溫與當天的高低溫度，並會用超可愛的貓咪造型天氣小圖來讓你知道目前的天候狀況，可進一步的查看每小時的天氣預測及未來四天的預報資訊。若想查看其它地區的天氣，也可手動輸入關鍵字加入查詢。

以後出門前只要看一下貓主播們，就會知道該不該帶傘還是戴墨鏡了，還有兩種尺寸的桌面小工具可使用，方便隨時查看哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 萌貓報天氣

萌貓報天氣 軟體語言： 英文

英文 開發人員： IAC SAM Europe

IAC SAM Europe 官方網站： http://www.weatherwhiskers.com/

http://www.weatherwhiskers.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上

Android 4.1 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「萌貓報天氣」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

在開始使用之前，程式要求開放定位資訊，以便能依你的所在位置顯示天候狀況。接著會看到超可愛的使用說明。

連等待的小圖都是貓咪造型哦！待讀取定位後，就會顯示目前的天氣資訊，右下角顯示的是英文，但看不是很懂對吧！這就是喵星語了，翻成英文我想應該是「Cloud I see」之類的，但主播！你放一張大頭照是看的見穿什麼嗎？XDDD

點擊下方的天氣資訊可展開看更多，包含每小時的預測與未來四天的預報。左右滑動可切換查看其它區域的天氣預報，或由上方下拉選單手動選取。

如果想加入其它地區的天氣資訊，點擊上方的「地標」圖示或左側選單中點入「Add/Edit Locationz」，就可以由右上角的「＋」輸入英文關鍵字查詢加入。下方列表可調整順序或刪除不需要的地區。

程式有提供兩種小工具可使用，一款有加入貓咪小圖，一款則只單純顯示天氣資訊。（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

在主程式的左側選單中還可以開啟「Statuz Temp」，即可在狀態欄中長駐顯示溫度，下拉則可看到目前的天氣預測。

依天候狀況的不同，貓主播都會穿上不同的衣物來提醒你，但我想應該還是僅供參考（或娛樂？）而已啦！XD