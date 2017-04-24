倒水遊戲是經典款的邏輯遊戲，以前也曾經介紹過（Water Capacity），不過「壽司 GO!」將遊戲場景搬到了壽司店中，以茶、咖啡或沙子代替了單純的水，讓遊戲在視覺上更增添豐富度與娛樂效果，喜歡動動腦的朋友，可一起來玩看看。

「壽司 GO!」分為簡易、進階兩種模式，各有 2、3、4 個茶杯的三種難度可選擇，每關會給玩家一個容量目標，玩家需利用這些不同容量的杯子，倒來倒去的產生目標容量即可過關，不論是添水或倒水都會計算步數，雖然沒有步數限制，不過在「提示」裡會告訴玩家開發者的最佳步數，可當做努力的目標，若真的解不出來，也可看個廣告直接拿到答案哦！

杯子的數量越多，看起來越複雜，但不見得每個杯子都有作用，全看你如何解謎。而除了上述兩種模式外，其實還有一個均衡模式也相當好玩，它的過關目標不只是取得單一容量，而是要玩家將一杯的水，平均分倒在指定杯數中，這部份也有 200 個關卡可以挑戰，整體的關卡量不算少，很適合閒來無事倒倒水排遣一下唷！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 倒水謎題 – 壽司GO!

倒水謎題 – 壽司GO! 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： M Puzzle

M Puzzle 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.3 以上

Android 2.3 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「壽司GO」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

在下方可點擊切換要倒茶、咖啡還是沙子。點入「遊戲開始」有簡易、進階與均衡三種模式可選擇。

不知道怎麼玩的朋友，可從簡易模式的 2 隻茶杯開始玩。上方會顯示關卡目標，還有遊戲教學，先將 13oz 的水杯拖曳至左上角的水龍頭處裝水。

接著再將裝滿水的 13oz 水杯拖曳至 5oz 的水杯上，就可以將水倒過去，這樣 13oz 的水杯就會剩下 8oz 達成目標容量即過關。

如果發現裝錯了，可將水杯拖曳到左側的排水孔上方，就能把水倒掉清空水杯。

若想知道最少的過關步數可點擊「提示」來查看。真的解不開謎題時，就點擊「觀看獲取答案」看個廣告就能知道過關方法囉！

水杯數量越多，感覺越複雜，但其實有時根本用不到所有的杯子哦！

「均衡模式」的玩法就比較不同了，一開始就會有其中一杯水是滿的，利用這杯水去分給其它的杯子，達成過關目標的條件即可過關，玩起來更有趣！