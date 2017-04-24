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「高鐵火車早鳥票 Booking」訂票開放日計算與提醒小工具（Android）

人家是每逢佳節倍思親，但離鄉打拼的朋友卻總是每到佳節就要提早搶火車或高鐵票，萬一工作、生活一忙碌，錯過了開放訂票的第一時間，想要買到車票就真的要靠運氣了。

因為不論是台鐵或高鐵都能提前購買車票，但開放時間不同，台鐵於乘車日往前推 14 天可開始訂票，高鐵則於 28 天前就能購買，並有機會買到 65 折以上的早鳥優惠票，若擔心自己會忘記訂票的話，可下載「高鐵火車早鳥票 Booking」App。

它是一款可以幫你計算雙鐵的訂票開放日並可結合行事曆做提醒的小工具，只要設定好乘車車種與日期後，就能立即告訴你可開始訂票的日期，高鐵的部份還會一併顯示早鳥優惠的結束時間，查詢後可直接設定行事曆，就能在開放訂票前十分鐘或更早提醒你要搶訂高鐵早鳥票或火車票。

若是遇到連續假期訂票時間可能會有變動，程式也會依官方公告來修正日期資訊，常需要搶票的朋友，可以參考看看。

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：高鐵火車早鳥票 Booking
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Whitebird Wang
  • 官方網站：https://www.facebook.com/EARLYBIRDTW
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 1.6 以上
  • 網路需求：不需網路也可使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「高鐵火車早鳥票」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

操作畫面：

每次開啟程式都會提醒最新的早鳥優惠票訂購時間。先選擇要查詢的車種，可查高鐵或火車。

 

接著設定乘車日期，就能看到開始訂票日，高鐵的話就會一併顯示早鳥優惠的結束日。如果剛好查詢的日期是連假期間訂票日期有變動的話，程式也會隨之調整，並會以文字提醒。

 

若需要設定提醒的話，先選擇起迄站名後，按下「新增訂票提醒」。

 

就會開啟內建的 Google 行事曆，可自訂提醒時間，最下方也會顯示說明文字，避免你忘了自己為什麼要設定。

 

收到通知時就可以準備搶票囉！

 

火車的部份也是一樣的操作方式，可查看開始訂票日期。

 

 

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