一般影像想要加上聲音，那就只有變成影片檔才有可能，可是本文標題為什麼說「GIPHY Says」可以讓聲音也能放入 GIF 圖中呢？嘿嘿！它真的可以做到，只不過是將聲音先轉成文字泡泡而已啦！

講到「GIPHY」大家應該不會太陌生，它就是那個收集許多趣味 GIF 動圖的網站，這次推出的「GIPHY Says」是一款可以在利用手機錄製動圖時，順道將所講的話轉成文字一起放入動圖中的創意程式。

在錄製前，可先選擇想要使用的文字樣式，一共有八種選擇，另外還有九種的特效濾鏡，可讓平凡的影像立即加入復古或是卡通…等風格，按下錄製鈕時，可錄下最多約 5 秒的動態影像，錄製時講的話就會在錄完時自動辨識加入影像中。

可隨意的調整文字的大小與位置後，再進行儲存或分享，可選擇儲存為 GIF 圖檔或是影片檔，方便分享到各個社群平台中，除了英文之外也能辨識中文，不過建議在安靜一點的環境下錄製正確性會比較高哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： GIPHY Says

GIPHY Says 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Giphy, Inc.

Giphy, Inc. 官方網站： https://giphy.com/apps

https://giphy.com/apps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 必須連接網路才可正常辨識語音

必須連接網路才可正常辨識語音 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「GIPHY Says」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需授予程式使用相機、麥克風…等權限。

第2步 在錄製前，可左右滑動切換不同文字排版樣式，上下滑動變換濾鏡效果。

第3步 選定後按下方的紅色「錄製」鈕不放即可錄下最長約 5 秒的影像長度，在錄製時可說話。

第4步 錄完 5 秒鐘或是中途放開「錄製」鈕即會生成動圖檔，並將所講的話轉為文字顯示在圖上。可兩指斜拉調整大小、旋轉以及拖曳擺放位置。最後再使用下方的分享功能或選擇儲存成動圖、影片。

製作出來大概是這樣，玩自拍或跟朋友一起想個梗會更有趣哦！