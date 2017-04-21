在台灣除了一般賣吃的小吃攤、店家會叫桶裝瓦斯外，還有很多家庭也會用到，但每家瓦斯行的售價可能都會有些差異，為了方便大家了解桶裝瓦斯的平均價格，經濟部能源局每個月都會針對全台的瓦斯行做抽樣調查，並整理出平均價格月報表供民眾查詢，可上網查看也可下載這款「桶裝瓦斯價格」App 到手機中。

不過抽樣調查以 20 公斤的家用液化石油氣瓦斯為主，在網站上除了均價外，也有提供最高及最低價格，App 的部份就單純提供各縣市的平均價格，但可再細查每個鄉鎮市區的均價資訊，有需要比價的朋友就可以有個參考的依據，每家的價格可能不同，有個基準也比較不會被當冤大頭哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 桶裝瓦斯價格

桶裝瓦斯價格 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 優仕達資訊股份有限公司

優仕達資訊股份有限公司 網站資訊： https://www2.moeaboe.gov.tw/oil102/

https://www2.moeaboe.gov.tw/oil102/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 2.2 以上

Android 2.2 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「桶裝瓦斯價格」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

選擇欲查詢的縣市就能直接看到當月 20Kg 瓦斯桶的平均價格，下方還可查看各鄉鎮市區的均價。