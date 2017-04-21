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全台 20 公斤「桶裝瓦斯價格」輕鬆查（Android）

在台灣除了一般賣吃的小吃攤、店家會叫桶裝瓦斯外，還有很多家庭也會用到，但每家瓦斯行的售價可能都會有些差異，為了方便大家了解桶裝瓦斯的平均價格，經濟部能源局每個月都會針對全台的瓦斯行做抽樣調查，並整理出平均價格月報表供民眾查詢，可上網查看也可下載這款「桶裝瓦斯價格」App 到手機中。

不過抽樣調查以 20 公斤的家用液化石油氣瓦斯為主，在網站上除了均價外，也有提供最高及最低價格，App 的部份就單純提供各縣市的平均價格，但可再細查每個鄉鎮市區的均價資訊，有需要比價的朋友就可以有個參考的依據，每家的價格可能不同，有個基準也比較不會被當冤大頭哦！

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：桶裝瓦斯價格
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：優仕達資訊股份有限公司
  • 網站資訊：https://www2.moeaboe.gov.tw/oil102/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 2.2 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「桶裝瓦斯價格」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

 

使用方法：

選擇欲查詢的縣市就能直接看到當月 20Kg 瓦斯桶的平均價格，下方還可查看各鄉鎮市區的均價。

 

 

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