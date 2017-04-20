人類想體驗在天空翱翔的感覺有很多的方法可以做到，滑翔翼、拖曳傘、跳傘甚至是玩高空彈跳也都會有類似在飛的感覺，不過心臟不夠大顆的話，我們還是在手機玩玩「White Trip」就好。

在「White Trip」裡，玩家化身為一隻全身發光的大鳥，在冬天的夜空中盡情展翅飛翔，在飛的同時，必須在十秒的飛行時間內收集其它發亮的鳥才能繼續往前飛，如果被黑鳥碰到或是撞到樹、房子…等東西，就沒辦法再繼續飛了。

但你所飛的距離都會被記錄下來，累積到一定程度就能解鎖下一個不同場景。而所收集到的鳥，還可以用來增加飛行時間或是升級飛行速度，雖然玩法很簡單，不過搭配上悅耳的音樂以及真實的音效，帶上耳機全神貫注在其中，就能感覺到彷彿自己真的在飛一樣，玩起來蠻療癒的哦！



▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： White Trip

White Trip 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Appliss inc.

Appliss inc. 官方網站： https://www.appliss.co.jp/

https://www.appliss.co.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上 網路需求： 不需網路也可使用

不需網路也可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊歡迎畫面進入場景。

無法預知下一個會是什麼場景，必須一關一關的解鎖。再次點擊開始遊戲。

第一次進入時會請問你想要使用什麼操控方式，一種是在畫面上滑動，一種則是透過傾斜手機來操控，建議剛開始用滑動會比較好控制方向。

接著有新手教學，跟著做就能明白怎麼玩囉！若選擇滑動方式，就直接在螢幕上下左右滑動即可控制鳥飛行的方向。

在飛行時，要盡可能的去觸碰其它發亮的動物。

成功碰到的話，就能補充能量繼續飛行。

然後要避免碰到黑色的動物，以及建築物或樹。

正式開始遊戲時，在左上角就會有限時十秒的飛行時間，在十秒內必須盡快觸碰到發亮的動物來補充能量，能量不足時，鳥就會變成紅色來提醒你。

萬一來不及補充能量或是撞到黑色的動物或其它障礙物，就會結束飛行，並將這次的飛行距離列入記錄，累積到 2000M 時就能解鎖下一個場景。

在遊戲中所收集的發亮動物可以用來升級飛行時間與速度，讓你可以飛的更遠、飛的更久！記得在玩時一定要戴上耳機，才能有更深入的飛行體驗哦！